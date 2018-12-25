Врио главы Липецкой области рассказал о "пряниках" для инвесторов

Будущий год Липецкая область встретит в статусе региона-юбиляра. Со дня ее основания отметят 65 лет. И уже понятно, что вектор дальнейшего развития этой территории развернулся: к более активному сотрудничеству с новыми инвесторами, стремительной модернизации инфраструктуры, в том числе социальной, но главное - к формированию уникальных кадровых компетенций.

С инициатором этих перемен - врио главы региона Игорем Артамоновым - мы беседуем о том, какие задачи он сам ставит для дальнейшего развития области.

Привлечь компании

Игорь Георгиевич, облсовет утвердил бюджет на предстоящие три года. Как вы сами оцениваете главный финансовый документ и какие резервы видите в регионе для увеличения доходов бюджета?



Игорь Артамонов: Начнем с резервов. В будущем году мы впервые ожидаем роста рентабельности, прибыльности и - как следствие - увеличения поступлений от сельского хозяйства. В эту сферу были направлены серьезные инвестиции. С учетом того, что вырастет заработная плата, ожидается рост поступлений НДФЛ. Кроме того, мы зарезервировали те доходы, которые получили от главного налогоплательщика - Новолипецкого металлургического комбината. Этот год был успешным для него, но мы не уверены в ценовой конъюнктуре на сталь в 2019 году.

Если говорить о перераспределении бюджета, то отмечу, что мы увеличили расходы на зарплату бюджетникам, медицину, дороги - а это наиболее чувствительные статьи для населения. Продолжим решать и ту проблему, о которой уже заявляли - транспортную: 27 автобусов направим в районы, 30 в Елец, 20 на межмуниципальные перевозки. Сейчас в Липецке определяем схему и количество частников, которые будут участвовать в программе обновления транспорта.

В самом начале вашей работы в Липецкой области вы сказали, что нужно вести более агрессивную политику привлечения инвестиций. Удалось ли уже сформировать ее?



Игорь Артамонов: Скорее не агрессивную, а проактивную. Мы заканчиваем перестройку этого направления. Вы видите результат - Липецкая область заняла третье место в рейтинге инвестиционных рисков RAEX как регион с минимальным инвестиционным риском, интерес компаний к региону растет. Число заявок на открытие производств в ОЭЗ увеличивается. Мы должны понимать, чем область отличается от других субъектов, каковы наши конкурентные преимущества. Одно из них, к примеру, энергообеспеченность. И мы открыты для строительства data-центров: один инвестор уже зашел, сейчас идет разговор о втором. К тому же у нас хорошая логистика - Елецкой - площадки ОЭЗ. И мы будем ее насыщать.

Один из критериев оценки продукции новых предприятий - их экспортоориентированность…



Игорь Артамонов: Для меня это не самое главное. Главное - это налогооблагаемая база. А где будет продаваться товар - в России ли, за рубежом ли, не столь принципиально… Однако экспортный потенциал - это всегда почетно, это хеджирование риска. Ведь иметь две дороги лучше, чем одну. Но поддержка экспорто-ориентированных производств - задача федеральная. У нас предпринимаются попытки продать, к примеру, продукцию сельского хозяйства в Индию, там востребовано наше масло. Но пока высоки таможенные барьеры.

Выиграть конкуренцию

Вернемся к вопросу об особых экономических зонах. Как вы оцениваете развитие ОЭЗ регионального уровня?



Игорь Артамонов: Региональные зоны дают более быструю отдачу, чем федеральная. Очень важна равномерность наполнения этих зон. Очевидно, что ряд районов "проваливается" по доходам и рабочим местам в связи с тем, что не хватает производств на месте. Мы должны выравнивать ситуацию, чтобы районы получали недостающую базу.

Собственников интересуют не только льготы, но и предсказуемость власти, и скорость принятия решений

ОЭЗ и другие промплощадки с особым статусом всегда предполагают наличие преференций. Как вы считаете, имеет ли смысл избавляться от льгот, ведь они пропорциональны потерям бюджета?



Игорь Артамонов: В этой ситуации речь надо вести о межрегиональной конкуренции. Когда вы заезжаете в Московскую область, видите там рекламный щит, на котором написано, что налог на прибыль, имущество и землю в регионе минимальный. Мы окружены друзьями-конкурентами, и если не будем работать в конкурентном поле, то проиграем в рабочих местах и инвестициях. Но замечу при этом, что не всех инвесторов интересуют только льготы. Интересует еще и предсказуемость действий от власти, и скорость принятия решений. Как только мы сможем стать быстрее и предсказуемее соседей, то выиграем неценовую конкуренцию за инвесторов. Важны также готовность площадок, сроки и стоимость подключения к сетям. Мы достаточно успешно работаем в этом направлении. Эти факторы могут затмить даже налоговые льготы.

Вы заявляли, что в регионе нужно создать развитый IT-кластер. А в некоторых субъектах уже объявили о преференциях для таких компаний, которые могут работать из любой точки мира. Какие "пряники" для них предложат в Липецкой области?



Игорь Артамонов: Как мы знаем, айтишники - люди особенные, им нужна специфическая среда. Современный регион может быть конкурентен, только если он имеет рабочую силу, владеющую современными технологиями. А это либо IT, работа с роботами или Hard skills, либо работа с людьми или Soft skills.

Подчеркну особо: для того, чтобы были инвесторы, нужно создавать благоприятную городскую среду, над чем мы тоже работаем. Необходима насыщенная культурная и спортивная жизнь, чтобы молодежь не уезжала. А в этом мы, мягко говоря, уступаем некоторым соседям. Почему контора Mail.ru находится в Воронеже, а не в Липецке? Есть тому причины. Мы должны либо иметь личные контакты, которые позволят привлекать такие компании под флаг Липецкой области, либо надлежащую кадровую базу. А лучше и то, и другое.

Подготовить кадры

Во время одной из поездок по региону вы сказали о необходимости перестроить систему подготовки кадров рабочих специальностей. Есть ли концепция этого направления?



Игорь Артамонов: Проблему изучаем внимательно, собираемся менять программы подготовки. Прежде всего, должна измениться материальная база наших техникумов и колледжей. Нужно готовить специалистов, способных работать на новом оборудовании. Пока их единицы. И каждая компания перед тем, как зайти в регион, вынуждена заниматься обучением персонала. Если же мы сделаем это сами - будем выигрывать конкуренцию за инвестора. Изменить программу подготовки - в наших полномочиях. Нужно насытить учебную базу, найти преподавателей. Но сказать это просто, на самом деле это сложный процесс, для которого нужны воля и контроль.

Вы обращаете пристальное внимание на внедрение бережливых технологий. Известно ли, какой доход приносят они там, где успешно применяются?



Игорь Артамонов: Lean-технологии - это мировая практика. Самый яркий пример - НЛМК, есть также Сбербанк, где бережливые технологии дали колоссальный эффект. Но это все коммерческие структуры. У нас же в этом смысле задачи скромнее. Мы заложили на будущий год почти миллиард рублей на повышение зарплаты бюджетникам, которые не попали под действие "майских" указов. Но этот миллиард нужно находить каждый год - весомая сумма в нашем бюджете. Наша задача - найти эти средства за счет внедрения lean-технологий. Нам надо отобрать людей, научить их, сертифицировать и направить на работу - в те же МУПы. Там сегодня тратится немало средств, но какие-то процедуры можно сделать более эффективными. Переменам не все радуются, и это не удивительно. Существует теория изменений: сколько-то людей сразу принимает перемены, радуется им, а через какой-то промежуток времени и общественное мнение смещается в нужную сторону. Этот путь пройден многократно разными коммерческими структурами. Но мы - как регион - пойдем по нему одними из первых.

Липецкая область - один из немногих регионов, где туризм изначально стали считать отраслью экономики. На ваш взгляд, нужно ли модернизировать инфраструктуру или создавать какой-то новый продукт?



Игорь Артамонов: Недавно мы были на фестивале псовой охоты. Это и прекрасный праздник для жителей и гостей (а участвовали в нем сотни людей), и выгодное мероприятие для предпринимателей, которые там что-то заработали. Все это проходит в деревне Масловке. Там же есть маленькая сыроварня, ее хозяин варит качественные французские сыры. Так вот, мы должны добавить к событийному туризму такие точки притяжения, как эта сыроварня: чтобы гости могли и экскурсию посетить, и попробовать что-то, и купить. Мы должны чуть-чуть перестроиться, чтобы сюда поехали. Москва от нас недалеко, но она требует эксклюзива. Поэтому и нужно предложить эксклюзив.

Нельзя не затронуть тему обманутых дольщиков. Строители работают на проблемных площадках, однако вы как-то сказали, что пока нет гарантий, что люди получат свои квартиры.



Игорь Артамонов: Гарантии уже есть, но есть и сложности. Я несколько раз в неделю занимаюсь "перезапуском" процесса. Все время что-то сбоит. Но все коллеги знают: это мой приоритет. А у тех, кто взялся достраивать проблемные дома, есть мой телефон. Пока не отдадим ключи жильцам - спать спокойно не будем.