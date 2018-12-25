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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

К Новому году Чебоксары украсили мандаринами

Текст: Сергей Кирсанов
В преддверии новогодних праздников столицу Чувашии украсили множеством арт-объектов. Оформление города в ходе вечернего объезда оценили представители мэрии и руководители районных администраций.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как заявил на одном из недавних совещаний в мэрии глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, главный акцент в праздничном убранстве сделан на комплексное благоустройство, создание атмосферы на центральных площадях и в городских парках, обустройство новых ярких площадок и световое оформление.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Кадетском сквере Чебоксар обустроят лыжную трассу

- Наши планы реализованы практически на 100 процентов. Нужно обратить внимание на улучшение работы пунктов проката, обеспечить комфортное обслуживание, - заявил Алексей Ладыков на еженедельной городской планерке, которая была посвящена обеспечению безопасности и проведению новогодних мероприятий.

Первой остановкой участников выездного совещания стала центральная часть города, где уже сверкает иллюминация, а на днях появится пятиметровая фигура Пятачка из знаменитого советского мультфильма о Винни-Пухе. Эскиз этого арт-объекта жители Чебоксар выбрали сами с помощью голосования на портале "Открытый город".

В Кадетском сквере, также появились новогодние скульптуры, а деревья преобразились подсветкой. В целом, в Калининском районе, по словам его главы Якова Михайлова, установлено пять искусственных елей, а главная районная елка расположилась в сквере "Овас".

Центральной площадкой в новогоднюю ночь станет Красная площадь, где рядом с главной сценой появились огромные мандарины. Здесь 31 декабря с 23:00 до 01:00 пройдет праздничное мероприятие, которое завершится фейерверком.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

На площади установлена 14-метровая ель, установлены домики для торговли и Резиденция Деда Мороза, оформлен и огорожен главный городской каток.

Кстати, с учетом возрастающей популярности фигурного катания среди детей для них организован отдельный каток в целях безопасности. В прокате готово специальное оборудование для обучения детей катанию на коньках и детские коньки.

Как сообщила начальник Управления культуры и развития туризма Чебоксар Людмила Маркова, с 29 декабря по 7 января на Красной площади в дневное время будут проходить детские представления и концерты, а в вечернее - развлекательные программы.

Еще одним центром притяжения жителей и гостей Чебоксар безусловно станет Московская набережная. Берег Волги зимой - это возможность покататься на коньках, лыжах, снегоходах, банане и на санях, запряженных хаски, научиться зимнему кайтингу.

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