АО "Транснефть - Западная Сибирь" награждено дипломом "Благотворитель года-2018"

В Министерстве труда и социального развития Омской области состоялось подведение итогов IV областного конкурса "Благотворитель года - 2018". Деятельность акционерного общества "Транснефть - Западная Сибирь" по оказанию благотворительной помощи отмечена дипломом регионального конкурса.

Заместитель министра труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская отметила вклад предприятия в создание и оснащение компьютерного клуба в казенном санаторном общеобразовательном учреждении (КСОУ) "Красноярская лесная школа", а также многолетнюю благотворительную помощь учреждению в целом. В частности, в текущем году работники компании передали в дар воспитанникам учреждения канцелярию, школьные принадлежности и одежду к новому учебному году.

Заместитель министра подчеркнула, что конкурс традиционно проводится с 2015 года, и за эти годы число благотворителей постоянно растет. Директор КСОУ "Красноярская лесная школа" Ирина Федорец также выразила благодарность руководству АО "Транснефть - Западная Сибирь" за неравнодушное отношение к воспитанникам школы и неизменную финансовую поддержку проектов учреждения.

"За последние три года на благотворительные средства акционерного общества мы выполнили ремонт актового зала, приобрели материалы для ремонта и оформления школьного музея. Этой весной при поддержке АО "Транснефть - Западная Сибирь" в школе открыт компьютерный клуб. Теперь наши воспитанники смогут в режиме реального времени осваивать современные информационные программы, повышать уровень компьютерной грамотности", - подчеркнула Ирина Федорец.

Благотворительная деятельность акционерного общества охватывает различные сферы: помощь незащищенным категориям населения, детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям, людям с ограниченными физическими возможностями, бюджетным образовательным и медицинским учреждениям. Ежегодно предприятие выделяет на оказание благотворительной помощи порядка 10 миллионов рублей. Среди наиболее крупных благотворительных проектов этого года - приобретение гобоя для Омской филармонии, изготовление наглядного интерактивного макета объектов нефтетранспортной инфраструктуры для Омского государственного технического университета, создание и оснащение материально-технической базы учебного класса по безопасности дорожного движения на базе Сибирского автомобильно-дорожного университета (г. Омск). Более полумиллиона рублей выделило предприятие фондам социальной защиты населения для подготовки к новогодним праздникам и приобретения подарков для детей из многодетных и малоимущих семей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"