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25.12.2018 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Красноярку осудили за получение пенсии умершей бабушки

Текст: Дмитрий Мальков

В Красноярске заверен процесс над 34-летней местной жительницей, которая два года обманывала Пенсионный фонд, получая пенсию своей умершей бабушки.

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- По состоянию здоровья женщина самостоятельно не могла получать пенсию, поэтому в 2014 году оформила на внучку доверенность. В апреле 2015 году пенсионерка умерла, но подозреваемая не сообщила в управление Пенсионного фонда о смерти родственницы и продолжала получать денежные  средства до мая 2017 года, - рассказали обстоятельства дела в ГУ МВД по краю.

По расчетам регионального управления Пенсионного фонда РФ, таким образом внучка похитила 450 тысяч рублей. Красноярске были предъявлены обвинения по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошеничество". Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком  на два года условно.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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