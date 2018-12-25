Красноярку осудили за получение пенсии умершей бабушки

В Красноярске заверен процесс над 34-летней местной жительницей, которая два года обманывала Пенсионный фонд, получая пенсию своей умершей бабушки.

- По состоянию здоровья женщина самостоятельно не могла получать пенсию, поэтому в 2014 году оформила на внучку доверенность. В апреле 2015 году пенсионерка умерла, но подозреваемая не сообщила в управление Пенсионного фонда о смерти родственницы и продолжала получать денежные средства до мая 2017 года, - рассказали обстоятельства дела в ГУ МВД по краю.

По расчетам регионального управления Пенсионного фонда РФ, таким образом внучка похитила 450 тысяч рублей. Красноярске были предъявлены обвинения по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошеничество". Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.