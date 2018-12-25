В Новосибирске поймали сбежавшего из психбольницы убийцу

Оперативники вышли на след новосибирского криминального авторитета Виктора Мошкова, который несколько дней назад сбежал из психиатрической лечебницы. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, он был задержан в городе Куйбышев, в трехстах километрах от областного центра.

Новость о том, что Мошков, в криминальных кругах известный как Мошок, самовольно покинул психбольницу, где проходил принудительное лечение, появилась 17 декабря. По некоторой информации, он вылез в окно, а на улице его ждали сообщники.

- В мероприятиях по розыску гражданина были задействованы все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Были отработаны несколько мест возможного нахождения разыскиваемого. Он был задержан в одном из частных домов Куйбышева, - уточнили в полиции.

Весной этого года 63-летний авторитет был осужден сразу по нескольким уголовным статьям, среди которых убийство и рабовладение. Во время судебного разбирательства у Мошкова, находившегося в СИЗО, произошел инсульт, который привел к частичным нарушениям психики. Именно поэтому его приговорили к принудительному лечению.