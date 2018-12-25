В Новосибирске загорелись два частных дома

В Дзержинском районе Новосибирска горят два дома частного сектора, дым заметен даже из центра города. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного управления МЧС, крупный пожар произошел на улице Караваева.

Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 14.20 по местному времени, через девять минут огнеборцы уже были на месте. По оперативной информации, возгорание началось с кровли дома площадью 12 на 15 метров. Она выгорела полностью, огнем фактически уничтожено полдома.

К дому пристроен гараж, в котором хозяева занимались изготовлением мебели. Он также поврежден огнем. В 15.17 по местному времени пожар был локализован, сейчас специалисты МЧС продолжают работу на месте происшествия.