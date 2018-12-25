В Сибири возбудили дело о гибели пациента при пожаре в больнице

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после гибели пациента при пожаре в больнице.

Трагедия произошла днем 23 декабря в городской клинической больнице скорой помощи № 2 в Октябрьском районе. В одной из палат случилось возгорание. Сработала противопожарная сигнализация, медики эвакуировали пациентов.

Однако позже было обнаружено тело 34-летнего мужчины, который проходил в больнице лечение.

Как рассказали в областном Следственном управлении СК РФ, дело возбуждено по статье УК о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования правоохранители допрашивают очевидцев произошедшего и ответственных лиц. В скором времени будут проведены судебные экспертизы.