В Томске простились с ученым Сергеем Псахье

В Томске прошла церемония прощания с известным российским ученым, директором Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) Сибирского отделения РАН, членом-корреспондентом РАН, профессором Сергеем Псахье, который ушел из жизни 22 декабря.

- Сергей Григорьевич Псахье - талантливый российский ученый-физик, выдающийся организатор, человек, посвятивший себя служению науке, - отметили участники гражданской панихиды. - Его уход - большая потеря для института, Томска, Сибирского региона и российской науки.

В Институте физики прочности и материаловедения СО РАН Сергей Псахье работал со дня его открытия в 1984 году. В 2002 году он был избран директором, и под его руководством институт фактически стал одним из мировых лидеров в области многоуровневых подходов в науке о материалах.

- Область научных интересов Сергея Григорьевича была необыкновенно широка и охватывала проблемы теоретического исследования и компьютерного моделирования сложных нелинейных процессов в материалах, биологических и геологических средах, - отметили в институте. - Он - автор нового метода компьютерного моделирования, имеющего широкое применение.

Огромный вклад Сергей Псахье внес в исследование биологического действия низкоразмерных наноструктур на основе оксидов металлов и их использования для биомедицинских приложений, в том числе для создания новых стратегий лечения раковых заболеваний. За несколько недель до его ухода ИФПМ получил патент на применение таких материалов для подавления роста опухолей.

Справка "РГ"

В России по итогам оценки результативности Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН с 2017 года входит в 1 категорию по профилю "Генерация знаний" и в ТОП-10 академических институтов России по числу статей на одного научного сотрудника, опубликованных в журналах, индексируемых в Web of Science. По данным ИФМП, Сергей Псахье - автор и соавтор более 300 научных работ, в том числе девяти монографий (две из них изданы за рубежом).