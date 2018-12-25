В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека

В городе Буйнакск обрушился мост через реку Эрпели-озень. В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.
Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, двоих - как средней степени тяжести.
Как сообщает ТАСС, одной из причин обрушения, строящегося моста, стало нарушение правил и норм строительства.
На месте ЧП работают правоохранительные органы, назначен ряд экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.