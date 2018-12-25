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25.12.2018 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане после обрушения моста возбудили дело

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

После обрушения моста в Буйнакске сотрудники Управления Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело. Следователи уже провели первоначальный осмотр места происшествия.

Умер пострадавший при обрушении моста под Воронежем

Как сообщили в пресс-службе следственного управления, 25 декабря около 15 часов в Буйнакске рухнул строящийся автомобильный мост. В результате ЧП пострадали трое рабочих, находящихся в этот момент на объекте. Все они были отправлены в больницы, состояние одного из них врачи оценили как тяжелое.

По факту обрушения моста уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следователи провели необходимые экспертизы, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью потерпевших. Сейчас изымается техническая и служебная документация в компании, проводившей ремонт, опрашиваются свидетели среди которых и очевидцы происшествия

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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