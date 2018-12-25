В Карачаево-Черкесии будет больше долгожителей

Для здравоохранения Карачаево-Черкесии 2018 год стал по-настоящему прорывом. Программы модернизации в медицинской сфере, которые реализуются в республике, привели к колоссальным изменениям.

Как заявил глава минздрава КЧР Казим Шаманов, есть все основания предполагать, что регион вступит в клуб стран "80 плюс" раньше конца следующего десятилетия. А именно: такая задача была поставлена руководством страны - к 2030 году продолжительность жизни в России должна вырасти до 80 лет. Не будет преувеличением сказать, что самую важную роль в реализации этой задачи играет обеспечение профессиональной высокотехнологичной медицинской помощью всех жителей, от мала до велика. Что же сделано в КЧР для самых маленьких?

- В этом году сдана в эксплуатацию и начала функционировать республиканская детская многопрофильная больница, - рассказал Казим Шаманов. - Это уникальное лечебное учреждение - ничего подобного никогда не было в Карачаево-Черкесии. С вводом в строй новой больницы сбылась мечта многих родителей, которые были вынуждены ездить на лечение в другие регионы. При проектировании учитывалась практика лучших детских больниц страны, где наши врачи проходили стажировку. Стоит отметить удачное расположение клиники. Она соединена с республиканским перинатальным центром переходом, которого сначала даже в планах не было. Глава КЧР при обходе стройки поинтересовался, как будут транспортировать пациентов из одного здания в другое, и тут же дал задание возвести специальный переход. Отмечу, что внимание властей республики к объектам здравоохранения самое пристальное. За время, пока идет строительство или ремонт, глава несколько раз посещает объект и делает свои замечания. А с нынешним строительством получилось так, что нам удалось объединить в один комплекс детскую городскую больницу Черкесска, республиканский перинатальный центр, детскую реанимацию и новую многопрофильную больницу. Сегодня комплекс функционирует как единый центр матери и ребенка.

В республиканской больнице есть все основные отделения для лечения детей, в том числе психоневрологического профиля. В центре комплекса - современная хирургия, травматология и диагностика на МРТ и рентген-оборудовании. Здесь же маленькие пациенты проходят восстановительное и реабилитационное лечение. Хирурги уже проводят сложнейшие операции, которые раньше выполнялись только в крупных медицинских центрах страны.

К примеру, впервые в истории республики сделана высокотехнологичная операция по удалению кисты легкого эхинококковой природы. Когда 14-летний пациент серьезно заболел, врачи выявили у него эту очень непростую патологию. Огромное образование надо было удалять. Опасность в том, что любое неосторожное движение хирурга могло привести к разрыву кисты. В этом случае жизнь мальчика была бы под угрозой. Однако врачи республиканской больницы с помощью современной аппаратуры выполнили операцию с ювелирной точностью. Сейчас подросток идет на поправку. Еще недавно такие хирургические вмешательства можно было сделать, только призвав на помощь столичных медиков. Сегодня в республике проводятся операции сложнейшего уровня силами собственных специалистов и на самом современном оборудовании.

Новая детская больница позволит обеспечить условия для восстановительного и реабилитационного лечения, второго этапа выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении. А создание консультативной поликлиники с современной диагностической базой для оказания медпомощи детям из всех районов республики обеспечит улучшение диагностики и профилактики различных заболеваний.

Казим Шаманов: Власти республики уделяют пристальное внимание здравоохранению КЧР. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения КЧР

Казим Шаманов рассказал также, что в КЧР открылся большой лабораторный корпус перинатального центра.

- Это огромное подспорье в диагностике беременных женщин, - утверждает министр здравоохранения. - При подготовке к родам тщательное наблюдение за состоянием здоровья будущей мамы играет большую роль. Нашей целью является снижение детской смертности до 4,9 на 1 000 родившихся и предотвращение материнской смертности. Это одни из основных показателей, которые наглядно демонстрируют эффективность работы субъекта в сфере здравоохранения.

Также в этом году в северной части Черкесска начал работать крупнейший в регионе онкологический центр. Объект площадью 18 тысяч квадратных метров рассчитан на 110 коек. Он включает в себя поликлинику с диагностическим отделением, а также стационарный корпус, где разместились приемное, хирургическое, химиотерапевтическое, гематологическое, радиологическое, реанимационно-анестезиологическое отделения и операционный блок. В республике впервые появилось отделение лучевой терапии. Теперь на высокотехнологическом оборудовании, которым раньше были оснащены только самые лучшие центры, пациенты проходят специальную терапию, показанную при их заболеваниях. Во всех палатах есть туалеты и души, что немаловажно для больных людей. Сейчас стоит задача дооснащения онкоцентра необходимым оборудованием и организация двух центров амбулаторной онкологической помощи.

- Республика участвует в реализации национального проекта "Здоровье", один из параметров которого - вывод на новый уровень онкологической службы в регионах РФ и, в том числе, в КЧР, - сказал Шаманов. - Мы ожидаем большого эффекта от этой работы. Примеры уже есть. После того, как в Карачаево-Черкесии появился современный тубдиспансер, заболеваемость туберкулезом удалось снизить в шесть раз. Я с уверенностью заявляю, что и в онкологии мы добьемся не меньших успехов. Необходимо снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных с 133,8 в 2017 году до 120 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

Сегодня перед медициной стоит очень серьезный вопрос - кадровый. В Карачаево-Черкесии, впрочем, как и везде в стране, не хватает узких специалистов: фтизиатров, гематологов и инфекционистов. Необходимы медики, умеющие работать на высокотехнологичном оборудовании.

- Мы направляем молодых специалистов на обучение в ординатуры ведущих российских вузов, и это совершенно бесплатно, - говорит Казим Шаманов. - Сегодня приобретение высокотехнологичного оборудования должно подтверждаться наличием специалистов, которые могут на нем работать, и в республике такие есть. Перед нами стоит задача ликвидировать кадровый дефицит до 95-99 процентов. Мы продолжим обучать студентов по целевому приему недостающим специальностям. Необходимо также повышать эффективность трудоустройства тех, кто получил высшее и среднее образование, и активизировать участие в программе "Земский доктор". Основной упор делаем на пропаганду здорового образа жизни, диспансеризацию взрослого и детского населения, развитие волонтерского движения и внедрение новых медицинских технологий. В Карачаево-Черкесии идет работа по повышению эффективности системы здравоохранения за счет создания единого цифрового контура этой отрасли. Граждане смогут получать целый набор услуг в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале госуслуг к 2024 году. Сервис "Мое здоровье" еще только наполняется. Пока при наличии регистрации на портале гарантированно можно записаться на прием к врачу или вызвать его на дом. В перспективе перечень доступных данных будет увеличиваться. Через "Мое здоровье" можно будет посмотреть информацию о выписанных рецептах, протоколы врачебных приемов, данные из медицинской карты, узнать сведения о прикреплении к медицинской организации и оставить отзыв. Думаю, что все это в комплексе и позволит республике досрочно войти в клуб долгожителей "80 плюс".

Кстати

Уже в следующем году в КЧР запланирован пуск единой региональной диспетчерской службы скорой медицинской помощи. В рамках первого этапа приобретено программное обеспечение и установлена система ГЛОНАСС на всех автомобилях "скорой". Теперь диспетчеры будут видеть местонахождение автомобилей, отправляя их к ближайшему месту вызова, даже если врачи не прикреплены к данной территории.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Материал подготовлен при содействии Администрации главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики.