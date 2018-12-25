В нескольких школах Кингисеппского района прошли экоуроки: специалисты по защите окружающей среды рассказали ученикам об уникальности расположенного на территории района Кургальского заказника. Особое внимание уделили краснокнижным обитателям - балтийской кольчатой нерпе и серому тюленю. Просветительский проект - лишь часть масштабного экологического марафона, который АО "Ростерминалуголь" проводит уже на протяжении почти двух лет.

Первый шаг к спасению

Крупнейший на Балтике специализированный угольный терминал, входящий в состав угольного портового холдинга ООО "Управляющая портовая компания", проводит экологический марафон с 2017 года. Но Годом экологии в России предприятие не ограничилось и продолжило свои начинания по защите окружающей среды в 2018-м.

Так, в уходящем году при поддержке "Ростерминалугля" экологам из Петербурга удалось сделать важнейший шаг в этом направлении: сосчитать самого уязвимого на сегодняшний день обитателя Финского залива - балтийскую кольчатую нерпу. Сейчас этот подвид занесен в Красную книгу, и, как показал учет с воздуха, совершенно справедливо. На все три страны - Россию, Финляндию и Эстонию - насчитывается всего чуть более сотни особей. Это то состояние популяции, когда она в любой момент может исчезнуть, говорят ученые.

Резкое падение при этом случилось в 1990-е: если в 70-х на советской части страны обитали четыре-пять тысяч животных, то спустя двадцать лет их количество сократилось сразу в десять раз. Почему? Это до сих пор остается загадкой, несмотря на целый ряд исследований феномена.

- Но главное, что мы в этом году провели сразу два учета нерпы - зимний и весенний - и впервые получили сравнимые данные по численности животных на льду и после распада льда на камнях. Весенний авиаучет позволил нам облететь все острова, где есть залежки, и сделать массу фотографий, причем не только балтийской кольчатой нерпы, но и серого тюленя, которого не считали с 2011 года, - отметил научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин. - Подсчет с воздуха - наиболее удобный и эффективный метод. Ведь поход на лодках займет гораздо больше времени, а значит, может поменяться и погода. Группы животных с определенных мест тоже могут уйти и тем самым просто не попасть в мониторинг. После экспедиции специалистам пришлось проделать серьезную работу: все сделанные с борта самолета снимки требовалось разобрать и обработать, а главное - отличить, где серый тюлень (тоже, кстати, вид краснокнижный, но успешно растущий), а где нерпа. Кстати, все фото имеют GPS-привязку к месту, где был сделан снимок, так что сведения получаются максимально точными. Очень важно и то, что полученные данные можно будет объединить с данными Финляндии и Эстонии для последующего утверждения единой для всей Балтики методики подсчета животных - это и есть главная цель работы ученых. Уже сейчас результаты российских исследований были представлены специалистам HELCOM (Хельсинкской комиссии), очень их заинтересовали и даже попали в резолюцию одного из заседаний.

На предприятии действует долгосрочная программа повышения экологической безопасности. Инвестиции в ее реализацию за последние два года превысили 200 миллионов рублей

- Восстановление популяции балтийской кольчатой нерпы - очень медленный процесс. В год в Финском заливе может появиться не более 20 щенков. Но надо ведь иметь в виду и отсутствие снега, а это значит, что у малышей нет защиты от хищников и рыбаков, - отмечает Михаил Веревкин.

В перспективе ученые хотят заняться исследованием здоровья балтийской кольчатой нерпы. Это еще более сложный процесс: тут уже никак не обойтись без прямого контакта с животными, но при этом воздействие на них должно быть минимальным - избегая стресса и шока. Все эти меры позволят через время прийти к так называемому менеджменту популяции, с которым шансы на сохранение вымирающего подвида возрастут.

Донести до каждого

О кольчатой нерпе и серых тюленях поведали гостям Кургальского заказника и новые информационные щиты. Их на особо охраняемой природной территории в Ленобласти стивидорное предприятие установило также в рамках экологического марафона. Теперь посетители одного из заповедных мест Северо-Запада России смогут узнать правила поведения в его пределах, а также о том, кто здесь обитает и что растет.

Инспектор Кургальского заказника Евгений Белик подчеркивает: информирование является одним из ключевых моментов сохранения здешней уязвимой природы.

- Ведь тем же удивительным "зеленым" дюнам на побережье можно нанести ущерб даже без злого умысла - просто наступив на них. Этого достаточно, чтобы повредить плодородный слой, на восстановление которого уйдет десяток лет. Если же отдыхающие будут знать об этом, то приморские луга будет проще сохранить, - приводит пример специалист.

Цель установки стендов - рассказать людям о богатстве природы на Кургальском полуострове. Всего компания установила четыре щита, которые разрабатывали с особой тщательностью. Информация на указателях для наглядности сопровождается картой территории, изображениями обитателей. Отдельно думали над цветовой гаммой: с одной стороны, щиты хорошо заметны, с другой - не выгорят на солнце в течение нескольких лет. Места для установки, поясняют организаторы акции, выбрали не случайно. Информация размещена на территории, которая вошла в состав заказника в этом году, и не все местные жители знают, что она тоже попадает в охранную зону. Кроме того, появились указатели в местах с наибольшим скоплением людей. Это, например, так называемая тропа здоровья, по которой местные жители часто ходят к заливу, или популярный пляж у деревни Выбье.

Своими руками

Но проведение просветительских мероприятий и спонсорская помощь ученым - не единственные экологические проекты угольного терминала. Сотрудники предприятия и сами активно участвуют в сохранении окружающей среды, вступая в число волонтеров корпоративного добровольческого движения "Добро.РТУ". Каждый год они участвуют в акции "Чистый берег" и наводят порядок у водоемов, расположенных в Кингисеппском районе. Для многих работников это уже стало по-настоящему семейным делом, взрослым активно помогают дети.

В августе этого года, к примеру, волонтеры очистили от мусора, оставленного отдыхающими за лето, берег Финского залива в районе деревни Выбье. За несколько часов участники субботника собрали более 100 мешков мусора объемом 120 и 160 литров - пластиковые бутылки, пакеты, стекло, остатки одноразовых мангалов...

В Год экологии была заложена еще одна традиция: добровольцы приняли участие в ежегодном всероссийском субботнике "Зеленая весна", очистив территорию от мусора, накопившегося в зимний период.

Задействовали волонтеров "Добро.РТУ" и в акции "Сирень Победы". Накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники предприятия высадили на аллее Памяти в Кингисеппе 50 кустов сирени, поддержав тем самым инициативу школьников и ветеранов со всей России. Растения волонтеры и молодежь высаживают ежегодно в самых разных городах страны, аромат цветов напоминает ветеранам аромат той первой мирной весны 1945 года.

На самом предприятии, разумеется, за экологией тоже следят максимально пристально, здесь действует долгосрочная программа повышения экологической безопасности. Так, в ноябре АО "Ростерминалуголь" подвело итоги экологического мониторинга за десять месяцев 2018 года. Анализ очищенной воды на содержание взвешенных веществ показал снижение средних показателей на треть к уровню 2017 года. В пробах атмосферного воздуха средние показатели содержания пыли были на 50 процентов ниже допустимых по нормативам. На промышленной площадке средний уровень запыленности составлял 0,59 мг на кубический метр, что ниже нормы на 51 процент. Уровень шума также не превышал допустимых показателей. Инвестиции в экологические мероприятия, включающие запуск новых систем аспирации на двух пересыпных станциях и станции разгрузки вагонов, а также реконструкцию канализационных очистных сооружений, в 2016-2017 годах превысили 200 миллионов рублей.

Справка РГ

АО "Ростерминалуголь" - современный угольный терминал, построенный с применением новейших технологий и ведущий перевалку с использованием специализированного высокотехнологичного оборудования. Входит в состав угольного портового холдинга ООО "Управляющая портовая компания".

АО "Ростерминалуголь" прошло сертификацию на соответствие системы менеджмента предприятия требованиям международных стандартов: ISO 9001:2008 "Системы менеджмента качества. Требования"; ISO 14001:2004 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению", область сертификации - "Перевалка грузов в морском порту" и OHSAS 18001:2007 "Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности", при сертификации по которому учтены требования нового международного стандарта ISO 45001:2018 "Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда".

Наличие сертифицированной системы повышает рейтинг компании в глазах российских и иностранных партнеров и инвесторов, дает возможность расширять рынки сбыта продукции.

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