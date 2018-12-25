Калининградские энергетики в уходящем году поставили настоящий рекорд по вводу в эксплуатацию крупных энергообъектов. Об итогах года и ближайших перспективах рассказал генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Кирилл Юткин.

Кирилл Юткин: Наш регион - центр инновационных проектов "Россетей". Мы готовы и дальше им оставаться. Фото: пресс-служба АО "Янтарьэнерго"

Километры ЛЭП

Кирилл Александрович, вы возглавили компанию недавно, но в энергетике вы ведь человек не новый?

Кирилл Юткин: Не новый, вся моя семья работала в ТЭК в Кемеровской области. Окончив вуз, я шесть лет проработал в энергетических компаниях Кузбасса. В "Янтарьэнерго" перешел заместителем генерального директора из областного правительства в 2012 году. Потом, возглавив региональную службу по государственному регулированию цен и тарифов, вопросами энергетики также занимался, так что хорошо знаю эту сферу.

Не скажу, что мне легко, но я благодарен за доверие руководству ПАО "Россети" и лично Павлу Ливинскому. Возглавлять крупнейшую электросетевую организацию региона - это невероятная ответственность. Но я готов к любым сложностям, к открытому диалогу с правительством области, руководством головной компании и сотрудниками "Янтарьэнерго".Только общими усилиями мы сможем создать в регионе образцово-показательную модель энергосистемы.

Подводя итоги уходящего года, какие вы назвали бы главными?

Кирилл Юткин: Год был необычайно насыщенным и результативным, и это, конечно, заслуга коллектива и прежнего генерального директора, этим успехам предшествовала огромная работа при поддержке ПАО "Россети", федерального и регионального правительств.

В Калининградской области использование возобновляемых источников энергии целесообразно с учетом климата и потенциальной изолированности энергосистемы

В 2018 году компания "Янтарьэнерго" завершила все основные проекты, мы ввели в эксплуатацию объекты стоимостью почти 10 миллиардов рублей. Решена главная задача, поставленная президентом России, - энергобезопасность Калининградской области. Энергетики в кратчайшие сроки построили километры линий электропередачи, реконструировали высоковольтные подстанции и обеспечили схемы выдачи мощности с новых ТЭС - "Маяковской" и "Талаховской". Буквально на днях поставили под напряжение станцию "Прегольская". Четвертая ТЭС - "Приморская" - в стадии завершения строительства, мы смежников не подведем и свою часть работ тоже сделаем вовремя.

Рецепт от блэкаута

В этом году планировалось построить три большие высоковольтные подстанции. Это удалось?

Кирилл Юткин: Да, все они готовы. Первая из этих подстанций 110 киловольт - "Храброво" - уже снабжает электроэнергией одноименный аэропорт и сможет выдавать около 36 мегаватт для индустриального парка "Храброво", построенного по заказу Корпорации развития Калининградской области. Еще две подстанции - "Флотская" в Балтийске и "Морская" - готовы, идет работа по их техприсоединению. Насколько мне известно, это первый случай, когда объекты Минобороны РФ подключает не их ведомственная структура, а сторонняя, и такое доверие к "Янтарьэнерго" о многом говорит. Обе эти подстанции не только обеспечат надежность энергоснабжения военно-морской базы и всего Балтийского муниципального района, но и дадут новые возможности развития.

В конце года поселки Куршской косы, единственные в стране, которые снабжались с территории иностранного государства, вошли в российскую энергосистему. Что это означает для территории?

Кирилл Юткин: Это без преувеличения историческое событие. У нас Куршская коса всегда была запитана со стороны Литовской Республики, еще со времен СССР. Мы присоединили всю российскую часть косы к энергосистеме Калининградской области, то есть ликвидировали риски отключения, перебоев, а главное - дали возможность увеличения мощности, а значит, развития поселков. Для этого была реконструирована подстанция в Зеленоградске, проложена кабельная линия. Связь с литовской подстанцией "Нида" осталась в качестве резервной.

Арт-объекты под напряжением

Прошедший ЧМ-2018 по футболу стал радостью для болельщиков, а для энергетиков - испытанием?

Кирилл Юткин: Да, и энергетики его выдержали с честью, не допустили ни одного технологического нарушения, несколько раз приходили на помощь коллегам. Наши специалисты работали практически круглосуточно. Успешному проведению мундиаля предшествовали годы активной подготовки. Мы единственная энергокомпания в стране, которая к чемпионату построила две подстанции 110 киловольт: "Храброво" и "Береговую", которая не только снабжает главную арену, но и способна обеспечить любое строительство на острове. Реконструированы пять высоковольтных линий к этим подстанциям - это порядка 70 километров.

К мундиалю энергокомпания еще и украсила регион: опора ЛЭП в виде волка Забиваки, граффити на трансформаторных подстанциях... Планируете ли и дальше работать в этом направлении?

Кирилл Юткин: Действительно, эти энергообъекты успели полюбить туристы и местные жители. Нередко вижу, как люди фотографируются на фоне подстанции, расписанной видами Старого города, рядом со зданием "Янтарьэнерго", да и фото других "творческих" объектов, Забиваки, к примеру, до сих пор часто видим в соцсетях. Мы получили несколько благодарственных писем за подписью главы города. Планируем продолжать вписывать в архитектурную среду реконструируемые и новые объекты, улучшать городскую эстетику.

Новым символом региона и его морских ворот стали и огромные опоры-якоря по берегам Преголи...

Кирилл Юткин: Кстати, с ними мы в этом году попали в Книгу рекордов России, это самые высокие в стране стилизованные опоры ЛЭП, их высота - 112 метров. Это часть новой линии, соединяющей подстанцию "Северная" и новую ТЭС "Прегольская". Такая высота необходима, чтобы базирующиеся в Калининграде парусники "Седов" и "Крузенштерн" могли беспрепятственно зайти в порт.

Сила воды и ветра

Планируется ли дальнейшее развитие альтернативной энергетики в регионе?

Кирилл Юткин: Группа компаний "Янтарьэнерго" - одна из немногих в России, которая сохраняет разные виды генерации. В нашем регионе использование возобновляемых источников энергии - ветра и воды - целесообразно с учетом и географических особенностей, и потенциальной изолированности энергосистемы. Не случайно именно здесь 20 лет назад началось строительство первой ветроэлектростанции в России - Зеленоградской ВЭС в Куликово. Сейчас она не эксплуатируется, ветроустановки будем демонтировать, поскольку они исчерпали свой ресурс. С каждым годом выработка уменьшалась, в последний год 20 ветряков выдавали всего порядка 1-1,2 миллиона киловатт-часов в год.

В связи с этим была построена новая ВЭС "Ушаковская", где всего три ветроустановки, способные вырабатывать 12 миллионов киловатт-часов в год. На данный момент это самый современный ветропарк России. Недавно за этот проект, обойдя 200 претендентов, мы вместе с "Калининградской генерирующей компанией" и "Ветротехникой" получили федеральную премию "ComNewsAwards. Цифровая экономика".

Гидроэнергетика будет сохраняться?

Кирилл Юткин: Правдинская и Озерская ГЭС работают, хотя мощности их небольшие, но принципиально важно сохранить их как действующие. У нас есть планы по их реконструкции, увеличению мощности, хотя и не в ближайшей перспективе.

Цифровой эксперимент

Калининградская область стала пилотной по внедрению цифрового принципа работы сетей. Какие результаты показал экспериментальный "Цифровой район электрических сетей"?

Кирилл Юткин: Результаты впечатляющие. В пилотном "Цифровом РЭС" в Мамоново и Багратионовске среднее время восстановления электроснабжения снизилось с 5,5 часа до часа с небольшим. Локализация участка раньше занимала полтора часа, теперь - одну минуту, потребители часто даже не замечают этих аварий. И без света остаются уже не две-три тысячи человек, а около пятисот, потому что отключается меньшее количество трансформаторных подстанций. Потери в сетях снизились в среднем в три раза.

Для этого с 2012 года шла полная модернизация сети в три этапа. Первый - распределенная автоматизация: мы меняли оборудование, устанавливали дополнительное и самые главные приборы - реклоузеры, которые в случае аварии автоматически локализуют и переключают поврежденный участок. Второй этап - комплексная система энергомониторинга: установка "умных счетчиков", интеллектуальных приборов учета- это главный поставщик информации в цифровой сети, он фиксирует количество и качество электроэнергии, им можно дистанционно управлять, например, удаленно отключить неплательщика. Третий этап - комплексная система управления, позволяющая видеть каждого потребителя онлайн и мгновенно реагировать на любые нештатные ситуации.

Когда этот опыт будет распространен на всю область?

Кирилл Юткин: Буквально на днях мы установили последний реклоузер из 246, по всей области смонтировали порядка 100 тысяч интеллектуальных приборов учета, подключаем их к информационно-вычислительному комплексу верхнего уровня "Телескоп+". Так что в следующем году вся сеть региона будет работать с такими же показателями подлинности, как пилотный "Цифровой РЭС". Потребителю можем обещать значительное улучшение технических показателей и качества оказываемых услуг. Ведь самая главная задача энергетиков - надежное, бесперебойное энергоснабжение. В идеале - чтобы наша деятельность была вообще незаметна для потребителя, ведь люди о нас вспоминают, когда отключился свет. Таких ситуаций уже сейчас стало гораздо меньше, а вскоре они будут сведены к минимуму.

Какие еще задачи поставлены на будущий год и ближайшую перспективу?

Кирилл Юткин: Продолжим выполнять нашу масштабную программу реконструкции и развития сетей до 2020 года. В следующем году завершим перевод устаревших сетей 60 киловольт на 110 киловольт на западе области и продолжим работы по переводу 0,23 киловольта на 0,4 в областном центре. Закончим строительство подстанции "Индустриальная" в Черняховске, которая даст предприятиям промпарка "Черняховск" порядка 36 мегаватт мощности.

Задача на ближайшие годы - перевести сети под контроль искусственного интеллекта, чтобы система могла не только оценивать ситуацию в режиме реального времени, но и прогнозировать риски.

Наш регион - центр инновационных проектов "Россетей". Мы готовы и дальше им оставаться. Электросетевой комплекс региона сейчас на пике развития. Проблемы с электроснабжением, частые и длительные технологические нарушения остались в прошлом. Но энергетика сейчас переходит на совершенно иную ступень, находится в стадии формирования новой парадигмы, когда создается цифровая модель отрасли. Это требование жизни, неизбежность. И мы начали работу в этом направлении раньше других регионов "большой" России.

Цифра

1944 километра линий электропередачи всех классов напряжения отремонтирует АО "Янтарьэнерго" в 2019 году