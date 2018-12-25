Петербуржец выстрелил во врача клиники восточной медицины

Житель Петербурга напал на врача клиники восточной медицины. Он выстрелил в женщину-медика несколько раз из двух травматических пистолетов, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в частном медучреждении на 4-й Советской улице в центре Петербурга.

По данным регионального СК, мужчина пришел в учреждение за медицинской помощью. Врач, в которую выстрелил пациент, получила травмы различной степени тяжести. Нападавший покончил с собой.

Сейчас в клинике работает следственная группа, она изымает записи с камер видеонаблюдения, опрашивает очевидцев. Один из главных вопросов - мотив, которым руководствовался мужчина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.