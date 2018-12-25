В Петербурге пропал грузовик с мясом

В Петербурге полиция изучает обстоятельства пропажи партии мясной продукции. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, грузовик должен был доставить партию товара из Северной столицы в Старую Руссу Новгородской области, но до адресата так и не доехал.

- Компания-перевозчик предоставила автомобиль с водителем, однако груз стоимостью около 430 тысяч рублей до места назначения доставлен не был, - уточнили в полиции. - В результате предпринимателю пришлось заплатить штраф в размере семи тысяч рублей.

Стоит отметить, что бизнесмен довольно долго не решался привлечь полицию к расследованию ЧП. Груз мясной продукции должен был попасть в Старую Руссу не позднее 14 августа, а бизнесмен принес заявление о его пропаже только 24 декабря.

Аналогичное происшествие случилось в Петербурге в начале декабря. Тогда в Новгородскую область отправили партию куриного фарша, однако товар на общую сумму 1,6 миллиона рублей в пункт назначения не прибыл.