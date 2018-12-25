Два истребителя Су-34 пополнили авиаполк на Южном Урале

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в авиационный полк, который дислоцируется на Южном Урале.

Авиатехнику перегнали из Новосибирска на челябинский военный аэродром Шагол. Летчики и инженеры-техники, которые будут работать с истребителями, прошли обучение в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получили все необходимые документы.

"Ранее в этом году авиационный полк в Челябинской области уже получил 14 таких истребителей-бомбардировщиков", - подчеркнули в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных целей, одинаково эффективен в темное и светлое время суток и при любых погодных условиях.

"В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Он оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны", - отмечают в ЦВО.

Су-34 может преодолеть до 4 тысяч километров, его максимальная скорость - 1 900 километров в час, боевая нагрузка составляет около восьми тонн