Рябков указал на востребованность встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в полномасштабном формате в будущем году будет востребована. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Вместе с тем, отметил Рябков, Москва не будет напрашиваться на нее. "Мы не в большей мере, чем США, заинтересованы в том или ином канале диалога", - отметил высокопоставленный российский дипломат, добавив, что сложности, возникшие в нынешних двусторонних отношениях, возникли по причине отсутствия у Вашингтона политической воли работать с Москвой на равноправной и взаимоуважительной основе.

В интервью Рябков также указал, что Россия не будет следовать ультиматумам, которые выдвинуты США в отношении прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он отметил, что Россия имеет полностью открытую публичную позицию в части выполнения Договора. "Нам себя не в чем упрекнуть, тем более действовать по указке американцев - просто немыслимая опция для нас", - заявил Рябков.

Напомним, что уже на борту своего самолета, направлявшегося на саммит G20 в Буэнос-Айрес в конце ноября, Дональд Трамп под давлением своих ближайших советников Болтона и Помпео, отменил встречу с Владимиром Путиным, о проведении которой утверждал перед отлетом.