Вся страна оплакивала у экранов гибель верного сеттера

"Белый Бим Черное ухо" (1977)

Сюжет. По одноименной повести Гавриила Троепольского. Щенка английского сеттера с неправильным окрасом - белый с черным крапом, одно ухо черное - берет к себе писатель-фронтовик Иван Иванович. После того как хозяин оказался в больнице, Бим отправляется искать его. По ходу поисков у пса меняются хозяева, он сталкивается и с человеческой добротой, и с равнодушием, и с жестокостью. Выздоровевший Иван Иванович находит Бима в собачьем спецприемнике, но слишком поздно...

Режиссер. Станислав Ростоцкий.

Актеры. Вячеслав Тихонов - Иван Иванович, сеттер Стив и его дублер Денди - Бим.

ШТРИХ

Фильм получил главный приз международного кинофестиваля в Карловых Варах (1978), номинировался на премию "Оскар" (1978), был признан лучшим фильмом 1977 года по опросу журнала "Советский экран".

"ЗАСТАВИЛА СЕБЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ УЖЕ ВЗРОСЛОЙ..."

Исполнительница роли Люси стала фермершей в Ярославской глубинке

Дочь знаменитого композитора Алексея Рыбникова, сыгравшая Люсю (это она вместе с бабушкой заботилась о Биме, когда их сосед Иван Иванович попал в больницу), стала миловидной мамой троих детей. За плечами журфак МГУ, ВГИК, работа в сфере кинопроизводства. А три с половиной года назад Анна Рыбникова стала фермершей в российской глубинке - полсотни верст от Переславля-Залесского. Вместе с мужем Дмитрием разводят коров, делают творог, 18 видов сыра - пальчики оближешь...

- Вот так кино! Неужели в жизни такое бывает?!

- Бывает. Во-первых, мы устали от города, с его суетой, пробками. А во-вторых, с рождением Вани, у которого проблемы со здоровьем, стало понятно, что рабочее место надо организовать дома. Закончила курсы сыроделия в Угличе. И перебрались с мужем сюда насовсем - этот дом отец купил еще 30 лет назад. С собой прихватили нашу первую корову Милану, которую купили через интернет. Потом прибавились Забава, Кармен, Женева, Лугана, Метелица... Сейчас их у нас 16, плюс бычок, плюс лошадь...

- Плюс пес, которого я видел во дворе. Показалось, что он похож на Белого Бима...

- Ну, только если окрасом и размерами. Бим был сеттером, а Бьянка - порода горная пиренейская. Есть еще Лоранс - 6летняя бельгийская овчарка и алабай Медер. Весьма свирепый пес, но коров боится панически.

- Давайте к Биму вернемся. Как вы оказались в фильме? Наверное, папа слово замолвил?

- Этого не было. Тогда по школам ходили, просматривали детишек. С меня тоже фотопробы сделали. Я очень серьезная была, вот и понравилась. Впрочем, тут фортуна не ошиблась - ведь я с детства была собачницей. Постоянно таскала с улицы бездомных щенков, отмывала, потом дарила подругам... Слава богу, родители терпеливо несли этот крест. А ведь в доме еще постоянно жил спаниель по кличке Бенджи. У него судьба изначально очень похожа на бимовскую. Родители - английские кокер-спаниели, а у нашего слишком короткие уши и слишком длинные лапы. Это считалось не кондицией, папе его подсунули, а он и не отказывался. Правда, похоже на фильм?

- Что осталось в памяти от съемок?

- Не так уж и много, мне же восемь лет было. Запомнилось, что перед съемкой каждого эпизода Биму копировальной бумагой чернили ухо. По мнению режиссера, оно было недостаточно черное. Бим, получается, как настоящий артист - сначала шел в гримерку. Еще помню сцену во дворе, когда Бим должен был напугать зловредную соседку, которую играла Валентина Владимирова. Она специально спрятала в руке кусочек какого-то лакомства, чтоб Бим подошел. А потом Валентина Харлампиевна так натурально заорала, что Бим насмерть перепугался и его не скоро смогли вернуть на съемочную площадку.

- Удивительно, собака заставила плакать всю страну...

- Я и сама на первом просмотре уревелась. Ведь во время съемок, хотя и знаешь сюжет, цельной картины не представляешь. Второй раз заставила себя посмотреть этот фильм только во взрослом возрасте...

Евгений Штапенко: На съемках Бима звали Стёпкой

В самой опасной сцене - на железнодорожных путях - за Бима сыграл дублер

В съемочной группе Станислава Ростоцкого мой собеседник не был новичком: до "Белого Бима" они вместе снимали фильм "А зори здесь тихие". А на этой картине Евгений Васильевич Штапенко (на фото) был ассистентом художника-постановщика, поэтому в отличие от актеров провел на площадке весь полуторагодовой цикл съемок в Калуге.

- Настоящая кличка Бима - Стив. И все его поначалу звали Степкой. Но потом он привык и к своему экранному "имени", откликался на Бима.

- Говорят, у него был дублер?

- Да, и он сыграл только в одном, но самом страшном эпизоде - когда псу лапу зажало на железнодорожной стрелке, а на него из ночи надвигается тепловоз. Бимом решили не рисковать, ведь было неясно, как поведет себя собака, могла так рвануть, что лапу запросто сломает - и как потом продолжать съемки?! Там же все было всерьез, без шуток. Ради таких случаев на все время съемок был арендован ветеринар.

- А кто ухаживал за Стивом?

- Рядом все время был его хозяин - простой мужик, имени уже не помню. Они и жили в одном номере. А кормил хозяин Бима вместе с Вячеславом Тихоновым. Наездами бывал на съемках известный кинолог Виктор Сомов, помогал советами. В очередной приезд он вышел из калужской гостиницы, спрашивает у ребятни: где у вас тут кино снимают про собаку? Ему в ответ: это кино, где Штирлиц на пенсии? Вон туда идите...

Много с Бимом работал ассистент режиссера Эрик Синявский. Больше никому к собаке не разрешалось подходить. Синявский был все время за кадром, но от него многое зависело. Вот вы видите, как Бим бежит по городу в поисках Ивана Ивановича. А за кадром - автомобиль, в котором сидел Эрик и манил собаку. Так же и бег за поездом - Синявский стоял в тамбуре последнего вагона. Но Бим и сам по себе был очень сообразительным псом. Ростоцкий удивлялся: впечатление, что Бим сценарий читал.

- Что стало с ним после того, как съемки закончились?

- Уехал с хозяином. Снимался ли еще где-то - не знаю. Но Бим уже стал народным любимцем. Считай - народным артистом! Поэтому актрисе Валентине Владимировой пришлось несладко, зрители отождествляли ее с экранной героиней и считали виновной в гибели Бима. Соседи, говорят, чуть не плевались. А она на самом деле очень любила Бима и после съемок купила точно такую же собаку - шотландского сеттера и тоже назвала ее Бимом.