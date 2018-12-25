...У меня опять слезы на глазах, вспоминая про Камчатку, ведь это глупо, малодушие, а что же делать - оно все-таки так! Разве из людей у меня есть хоть один бескорыстный друг; нет и быть не может, а пес может быть, и Камчатка был такой.

Пес императора мертв уже более трех лет. Из окон рабочего кабинета государя в Гатчинском дворце открывается вид на скромную гранитную пирамидку, под которой лежит любимец Александра III. Император никогда больше не заводил собак. Пес Камчатка так и остался для него единственным другом.

Лайка по кличке Камчатка появилась в императорской резиденции в Гатчине в 1883 году. Пса подарили государю матросы крейсера "Африка", вернувшиеся на Балтику после трехлетнего перехода из Кронштадта на Дальний Восток. Камчатка стала любимицей императорской семьи, но хозяин у нее был один - Александр III.

- Cохранились свидетельства о трех собаках, одновременно живших во дворце, - говорит ведущий методист государственного музея-заповедника "Гатчина" Надежда Номинханова. - У императора - Камчатка, с Марией Федоровной часто появлялась маленькая собачка Тип или Типа, в исторических документах встречается два варианта клички. А у великого князя Михаила Александровича, сына Александра III, был пес Шуйка. Собаки жили непосредственно во дворце, причем свободно забегали даже в те помещения, куда был закрыт доступ самым высоким вельможам.

Императорская семья жила очень скромно. Покои Александра III, его супруги и детей находились на антресольном этаже Арсенального каре Гатчинского дворца. Невысокие потолки, комнаты по 15 метров и меньше по моде того времени были заставлены мебелью. Ни золота, ни дорогих инкрустаций, все предельно просто. Приближенные императора сравнивали государево жилище с квартирой служащего в добротном доходном доме.

У Камчатки не было конкретного места. Она ночевала прямо в императорской спальне. Это вызывало недовольство врачей, следивших за здоровьем царствующей фамилии. Но сколько бы ни возмущались доктора, Камчатка всегда была рядом с любимым хозяином. Присутствовала на встречах с делегациями, сопровождала императора во время официальных визитов и на отдыхе...

- Судя по всему, она была беспроблемной собакой. Нет ни одного свидетельства, что Камчатка кого-то укусила или, например, испортила мебель, - говорит Надежда Номинханова.

Содержание Камчатки в бухгалтерских книгах отдельным пунктом не проходило. Но ученые, работающие в Гатчинском дворце, полагают, что кормили пса прообразом нынешнего собачьего корма - специальными крекерами, рецепт которых придумал лично Александр III. Это был запеченный фарш из печени или мяса.

С большой вероятностью, повара готовили крекеры на псарне в Егерской слободе, недалеко от дворца. В домах жили егеря, обслуживавшие царскую охоту, а за здоровьем охотничьих псов следил целый штат ветеринаров и поваров.

Осенью 1888 года императорская семья отдыхала в Крыму. Камчатка, как всегда, сопровождала венценосного хозяина. В конце октября государь возвращался в Петербург поездом. Отдельный 15-вагонный состав развивал скорость до 58 километров в час - безумную по тем временам. 17 октября (29-го по григорианскому календарю) возле станции Борки под Харьковом состав сошел с рельсов. В железнодорожной катастрофе погиб 21 человек, 68 были ранены. Императорская семья выжила чудом.

"Старый дворецкий, которого звали Лев, вносил пудинг. Неожиданно поезд резко покачнулся, затем еще раз. Все упали на пол. Секунду или две спустя столовый вагон разорвался как консервная банка. Тяжелая железная крыша провалилась вниз, не достав каких-то нескольких дюймов до голов пассажиров. Все они лежали на толстом ковре, находившемся на полотне: взрывом отрезало колеса и полвагона", - вспоминала дочь императора Ольга Александровна2, которой тогда было всего шесть лет.

Девочку выбросило из вагона. Александр III получил ранение бедра. А Камчатка, которая, как всегда, была у ног императора, погибла на месте.

Тело Камчатки забрали с места крушения и похоронили в садике у дворца. Император сохранил ошейник любимой собаки. А в его рабочем кабинете долгие годы висел ее акварельный портрет, написанный придворным художником Михаилом Зичи "Камчатка. Раздавлена при крушении Царского поезда 17 октября 1888 года".

До наших дней акварель, увы, не сохранилась...

1. А.Н. Боханов, Ю.В. Кудрина. Император Александр III и императрица Мария Федоровна. Переписка, 1884-1894 годы. М. 2001 г.

2. Я. Воррес. Мемуары Великой княгини Ольги Александровны. М. 2003 г.