Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.12.2018,  
11:25
Текст:  Руслан Мельников

Россия начала подводные испытания беспилотника "Посейдон"

В России начались испытания подводного беспилотного аппарата "Посейдон", который может нести ядерную боеголовку и приводится в движение атомным реактором.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, отработка ядерной энергоустановки дрона идет под водой. Где именно это происходит, неизвестно. Собеседник агентства сообщил лишь о некоей морской акватории, которая защищена от разведывательных средств вероятного противника.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
В США назвали самый опасный российский танк

Также стало известно, что атомный реактор уже встроен в корпус действующего подводного дрона, но пока речь не идет о полноценных ходовых испытаниях. Тестирование проходит лишь в рамках опытно-конструкторских работ.

Ранее за рубежом российский подводный беспилотный аппарат "Посейдон" назвали торпедой апокалипсиса, которая с помощью цунами, вызванного ядерным взрывом, может уничтожать прибрежные города и американские авианосные ударные группы. "Посейдон" признали и самой большой торпедой.

Также сообщалось, что этому беспилотнику длиной 19 метров и шириной почти два метра по силам пересечь любой океан. Скорость "торпеды апокалипсиса" достигает 70 узлов в час, что превосходит скорость американских субмарин и противокорабельных торпед. При этом "Посейдон" может двигаться на глубине до километра, что также недостижимо для подлодок США.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Беларусь вооружат новейшими истребителями РФ 10:40
Испытания новейшего корабля РФ сняли на видео 21.12.2018
Подводный крейсер "Князь Владимир" запустит "Булаву" осенью 2019 года 19.12.2018
испытания
Фото: YouTube
Все истребители США собрали в одном видео 10:01
Видео: Китай испытал многоцелевой пластиковый беспилотник 24.12.2018
Видео: США испытали две "царь-бомбы" 23.12.2018
подлодки
Видео: Вьетнамский рыбак поймал китайскую торпеду 20.12.2018
У страха глаза велики: ядерный удар "Борея" смоделировали в США 19.12.2018