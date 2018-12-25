Россия начала подводные испытания беспилотника "Посейдон"

В России начались испытания подводного беспилотного аппарата "Посейдон", который может нести ядерную боеголовку и приводится в движение атомным реактором.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, отработка ядерной энергоустановки дрона идет под водой. Где именно это происходит, неизвестно. Собеседник агентства сообщил лишь о некоей морской акватории, которая защищена от разведывательных средств вероятного противника.

Также стало известно, что атомный реактор уже встроен в корпус действующего подводного дрона, но пока речь не идет о полноценных ходовых испытаниях. Тестирование проходит лишь в рамках опытно-конструкторских работ.

Ранее за рубежом российский подводный беспилотный аппарат "Посейдон" назвали торпедой апокалипсиса, которая с помощью цунами, вызванного ядерным взрывом, может уничтожать прибрежные города и американские авианосные ударные группы. "Посейдон" признали и самой большой торпедой.

Также сообщалось, что этому беспилотнику длиной 19 метров и шириной почти два метра по силам пересечь любой океан. Скорость "торпеды апокалипсиса" достигает 70 узлов в час, что превосходит скорость американских субмарин и противокорабельных торпед. При этом "Посейдон" может двигаться на глубине до километра, что также недостижимо для подлодок США.