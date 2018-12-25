Россияне скупают спортивные товары перед Новым годом

Новости

Трансфер Головина назван одним из худших переходов лета во Франции 10:23
Названа возможная причина обрушения сопки в Хабаровском крае 10:09
Рудник в Соликамске возобновил работу после пожара с девятью погибшими 10:08
Загадочная модель Lada: стала известна дата выхода 10:06
В Крыму названа дата запуска движения по трассе "Таврида" 10:03
Лукашенко направился в Москву на переговоры с Путиным 10:01
Набиуллина назвала целью ЦБ сделать выгодными сбережения в рублях 10:01
Все истребители США собрали в одном видео 10:01
Возле магазина в Подмосковье нашли трупы мужчины и женщины 09:34
Два истребителя Су-34 пополнили авиаполк на Южном Урале 09:28
Социологи "оцифровали" наше отношение к актуальным темам союзной интеграции 09:25
На Урале медведь задрал мужчину на территории закрытого атомграда 09:25
В США оценили модернизацию "смертоносного" Ми-28 09:22
Курский авиаполк укомплектован новейшими истребителями 09:20
Американец установил на Smart ForTwo реактивный двигатель 09:20
В Башкирии двое детей погибли при пожаре в жилом доме 09:14
Спутник выявил аномалию в районе обрушения хабаровской сопки 08:42
На Кубани шесть человек погибли в лобовом ДТП 08:40
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации 08:30
Новейший корвет "Громкий" вошел в состав ТОФ 07:48
В Кабуле жертвами атаки на правительственный комплекс стали 43 человека 07:32
На Камчатке следователи проверят данные об издевательствах над детьми 06:52
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Хабаровском крае 06:46
СМИ США сообщили о "шокирующем" оттоке населения из Нью-Йорка 06:17
Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию 06:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
25.12.2018 09:30
Рубрика: Экономика

Россияне скупают спортивные товары перед Новым годом

Текст: Екатерина Ясакова
С начала декабря интерес покупателей к интернет-товарам в категории "Спорт и отдых" вырос на 113 процентов по сравнению с этим же периодом ноября. Об этом свидетельствует аналитика сервисов Яндекс.Касса и Яндекс.Маркет о переходах на сайты магазинов с 1 по 20 декабря 2018 года и за такой же период предыдущего месяца.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Количество платежей за такие товары выросло на 19 процентов, средний чек составил 5675 рублей. В указанный период покупателей особенно привлекали роликовые коньки. Также активно продавались беговые лыжи, коньки, снаряжение для сноуборда. Среди спортивных товаров для детей самыми популярными стали санки. На треть вырос интерес россиян к моноколесам и гироскутерам.

Фото: depositphotos.com
Как рассчитать расходы в 2019 году и не уйти в минус после праздников

Следующей популярной категорией стала бытовая техника. За первые 20 дней декабря было оплачено на 62 процента больше таких покупок, чем за такой же период в предыдущем месяце. Интерес к технике для красоты вырос на 41 процент, к кофеваркам, электрочайникам, микроволновым печам, блендерам, мультиваркам, мясорубкам и другой мелкой технике для кухни - на 22 процента. В два раза чаще покупатели стали интересоваться сценическим и аудиооборудованием. Средний чек в магазинах бытовой техники, принимающих платежи через Яндекс.Кассу, в декабре составил 3487 рублей - это на 14 процентов меньше, чем в ноябре.

В преддверии Нового года покупатели стали активнее покупать продукты питания. Число платежей увеличилось на 12 процентов по сравнению с этим же периодом ноября. Особенно активно покупались морепродукты и икра. Средний чек в этой категории составил 1629 рублей.

На 27 процентов в декабре по сравнению с аналогичным периодом ноября выросло число платежей детских товаров. Интерес покупателей вырос к товарам для детского спорта, к одежде и игрушкам. Перед Новым годом покупатели интересовались и другими товарами. Так, на 30 процентов выросло число платежей в магазинах косметики.

Экономика Товары и цены Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации
В Крыму названа дата запуска движения по трассе "Таврида"
Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах
Депутат Рады Мосийчук снова подрался в прямом эфире
Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря