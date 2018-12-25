Россияне скупают спортивные товары перед Новым годом

С начала декабря интерес покупателей к интернет-товарам в категории "Спорт и отдых" вырос на 113 процентов по сравнению с этим же периодом ноября. Об этом свидетельствует аналитика сервисов Яндекс.Касса и Яндекс.Маркет о переходах на сайты магазинов с 1 по 20 декабря 2018 года и за такой же период предыдущего месяца.

Количество платежей за такие товары выросло на 19 процентов, средний чек составил 5675 рублей. В указанный период покупателей особенно привлекали роликовые коньки. Также активно продавались беговые лыжи, коньки, снаряжение для сноуборда. Среди спортивных товаров для детей самыми популярными стали санки. На треть вырос интерес россиян к моноколесам и гироскутерам.

Следующей популярной категорией стала бытовая техника. За первые 20 дней декабря было оплачено на 62 процента больше таких покупок, чем за такой же период в предыдущем месяце. Интерес к технике для красоты вырос на 41 процент, к кофеваркам, электрочайникам, микроволновым печам, блендерам, мультиваркам, мясорубкам и другой мелкой технике для кухни - на 22 процента. В два раза чаще покупатели стали интересоваться сценическим и аудиооборудованием. Средний чек в магазинах бытовой техники, принимающих платежи через Яндекс.Кассу, в декабре составил 3487 рублей - это на 14 процентов меньше, чем в ноябре.

В преддверии Нового года покупатели стали активнее покупать продукты питания. Число платежей увеличилось на 12 процентов по сравнению с этим же периодом ноября. Особенно активно покупались морепродукты и икра. Средний чек в этой категории составил 1629 рублей.

На 27 процентов в декабре по сравнению с аналогичным периодом ноября выросло число платежей детских товаров. Интерес покупателей вырос к товарам для детского спорта, к одежде и игрушкам. Перед Новым годом покупатели интересовались и другими товарами. Так, на 30 процентов выросло число платежей в магазинах косметики.