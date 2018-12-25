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25.12.2018 13:15

Сотворите новогоднее чудо! Подарите Мишеньке слух!

Годовалый Мишенька впервые встречает Новый Год, но проведёт он его без звука хлопушек, боя курантов, радостного смеха и ласкового голоса мамы… С самого рождения у мальчика нет слуховых проходов и деформированы ушные раковины. Обычные звуки всего мира недоступны для него. Миша живёт словно в коробке, в которой он абсолютно один.Слух можно полностью восстановить, если провести сложную операцию стоимостью 8 786 280 рублей. Сумма, которую маме никогда не собрать. И мы умоляем вас спасти ребёнка от инвалидности.
Фото: предоставлено Благотворительным фондом "Алёша" Фото: предоставлено Благотворительным фондом "Алёша"
Фото: предоставлено Благотворительным фондом "Алёша"

Подарите Мишеньке слух!

Благотворительный фонд "Алёша" просит помощи в сборе средств на операцию
Индриксон Миша, 1 год
Диагноз: двусторонняя тугоухость,
Стоимость операции: 8 786 280 рублей.

ПОМОЧЬ МИШЕ

Новый Год - это звук хлопушек, бой курантов, радостный смех и ласковый голос мамы… Мы редко замечаем такие "мелочи", но именно они создают магию праздника. Мы часто не слушаем других, не останавливаемся, чтобы насладиться игрой уличных музыкантов, но для Миши всё это так ценно, потому что такие простые вещи недоступны ему. Он никогда не слышал ничего подобного.

Фото: предоставлено Благотворительным фондом "Алёша"

Миша очень светлый и скромный мальчик. Когда он видит незнакомых людей, прячется за маму. Малыш не боится. Просто не может услышать и понять, что от него хотят. Обычные звуки всего мира недоступны для него.

На голове крохи не стильная повязка, не элемент одежды. Это специальный аппарат костной проводимости - единственная связь со звуками, которые его окружают. Всё, что он слышит, очень искажено. Но даже это всего лишь временное решение, поскольку кости скоро начнут твердеть. Затем начнётся серьёзная задержка речевого развития. И самое страшное - риск образования опухоли в голове. И если он выживет, то через 2 года совсем потеряет слух и надежду на его восстановление.

ПОМОЧЬ МИШЕ

Но вы можете совершить для Мишеньки настоящее новогоднее чудо! Американские врачи провели обследование ребёнка и подтвердили - слух можно восстановить полностью. Сложнейшую операцию готовы провести в клинике Global Hearing. Именно там от глухоты вылечили Настеньку Дунаеву, подопечную, которую спасли вы, наши добрые волшебники. Теперь она слышит, и это стало возможно только благодаря вам!

Как же интересно взглянуть на лицо крохи, когда он впервые услышит голос мамы… Какое счастье он испытает. Нет в жизни ничего ценнее этого голоса! И если мы успеем вовремя провести операцию, то увидим этот счастливый момент своими глазами!

Фото: предоставлено Благотворительным фондом "Алёша"

Но цена такой операции 8 786 280 рублей. Сумма, которую маме никогда не собрать. Значит ли это, что малыш должен потерять слух полностью и навсегда? Мы верим, что - нет! И вы вместе с нами, раз сейчас читаете историю Миши.

Помогите малышу стать абсолютно здоровым ребёнком. Его мама очень ждёт, когда сын сможет услышать её голос и звуки окружающего мира.

Совершите настоящее чудо под Новый Год!

Помочь Мише можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в "Cбербанке”
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счёт банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Индриксона Миши"

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