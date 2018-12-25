Трамп: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Пхеньяном, а также подчеркнул, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом американский лидер написал в Twitter, сопроводив запись фотографией с брифинга по Северной Корее, который прошел в Белом доме.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что Вашингтон рассчитывает организовать вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына уже в начале 2019 года, пишет ТАСС.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня. Стороны договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове.

Однако Пхеньян упрекает Вашингтон в том, что он не выполняет своих обещаний и лишь требует действий от КНДР, а администрация США высказывала недовольство отсутствием новых шагов со стороны Северной Кореи по ядерному разоружению.

Ранее Трамп заявлял, что готов выполнить все пожелания лидера КНДР после полной денуклиаризации Корейского полуострова. Эти слова он передал Ким Чен Ыну через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.