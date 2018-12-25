Новости

Трамп: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном 05:36
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1 05:12
В Великобритании запретили продажу котят и щенков через посредников 04:53
В Приморье сидящий в клетке медведь ранил человека 04:47
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле 04:33
При крушении вертолета в Мексике погибли известные политики 04:19
Британские власти развернут по всей стране системы обнаружения дронов 04:19
Вулкан Этна активизировался на Сицилии 03:25
Эксперт ООН призвал США расследовать смерть ребенка на границе 03:14
Марокканские пограничники спасли более 200 нелегальных мигрантов 02:48
Саудовская Аравия оплатит восстановление Сирии вместо США 02:30
Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах 02:25
Летевший на Гавайи Boeing 737 вернулся в Канаду из-за неполадок 02:00
Глава Беларуси заявил о важности отношений с Россией 01:57
Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме 01:39
Турция: Покупка у США ЗРК Patriot не повлияет на соглашение по С-400 00:53
Двое "желтых жилетов" приговорены к году тюрьмы во Франции 00:34
Видео: Кевин Спейси снова стал Фрэнком Андервудом 24.12.2018
Нефть обвалилась на 6-7 процентов на пессимизме инвесторов 24.12.2018
Посольство РФ: Даже Рождество Лондон использует для нагнетания русофобии 24.12.2018
Припарковаться у больниц в Москве будет проще 24.12.2018
ФАС поручили провести проверку цен на металлопрокат и трубы 24.12.2018
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат 24.12.2018
Кабмин подготовит предложения о восстановлении компаниями поставок топлива 24.12.2018
"Большая четверка" объединится для развития сетей 5G 24.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
25.12.2018 05:36
Рубрика: В мире

Трамп: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Пхеньяном, а также подчеркнул, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом американский лидер написал в Twitter, сопроводив запись фотографией с брифинга по Северной Корее, который прошел в Белом доме.

Фото: depositphotos.com
Суд в США обязал Пхеньян заплатить за смерть американца

Госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что Вашингтон рассчитывает организовать вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына уже в начале 2019 года, пишет ТАСС.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня. Стороны договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове.

Однако Пхеньян упрекает Вашингтон в том, что он не выполняет своих обещаний и лишь требует действий от КНДР, а администрация США высказывала недовольство отсутствием новых шагов со стороны Северной Кореи по ядерному разоружению.

Ранее Трамп заявлял, что готов выполнить все пожелания лидера КНДР после полной денуклиаризации Корейского полуострова. Эти слова он передал Ким Чен Ыну через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя