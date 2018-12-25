В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство

В Киеве неизвестный бросил взрывное устройство в дом, в котором проживает мужчина с женой и детьми. В результате происшествия никто не пострадал.

"Пока все спали, неизвестный подошел к дому и через забор забросил взрывное устройство в окно, - приводит РИА Новости сообщение местного издания. - После содеянного преступник скрылся в неизвестном направлении".

Вероятно, это был взрывпакет, который привязали к камню, считают в полиции. После взрыва пошел едкий дым, хозяин выбросил неизвестный предмет обратно в окно.

На месте происшествия работали полицейские, кинологи, взрывотехники и следователи. Обстоятельства инцидента выясняются.