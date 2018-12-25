Видео: ветеран американского спецназа назвал главные преимущества АК

Американский спецназовец и оружейный эксперт Ларри Викерс высказал свое отношение к автомату Калашникова и сравнил два разных калибра АК.

В видеоинтервью, подготовленном Концерном Калашников, он рассказал, что с детства увлекался оружием и впервые получил возможность пострелять из АК в армии на отборочном курсе в спецназе.

"Это очень надежное оружие и гораздо более точное, чем обычно думают. Множество людей вложили свою кровь, пот и слезы, чтобы сделать это оружие таким простым и одновременно надежным. Любого можно научить его обслуживать, собирать и прочее. Но тем не менее это оружие великолепно выполняет свою функцию", - сказал Ларри Викерс.

Он также отметил, что не считает АК устаревшим автоматом. По словам американца, его можно легко модернезировать при помощи современных аксессуаров, например, хорошего оружейного ремня, коллиматорного прицела и, при необходимости, фонаря. После этого оружие полностью соответствует современным требованиям.

Эксперт высказал свое мнение и о калибрах "калаша". Если бы пришлось выбрать боеприпасы только одного калибра, он бы предпочел боеприпасы 7,62. Но если бы выбор оказался шире, то обязательно взял бы и патроны 5,45. "Это в целом более точный боеприпас. У 5,45 мягче отдача, это облегчает стрельбу. Но если надо стрелять через препятствия, автомобили, лобовое стекло, 7,62 для этого подходит лучше", - объясняет Ларри Викерс.