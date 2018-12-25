Закон Владимирской области от 24 декабря 2018 года № 131-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием области 19 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 61738036,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 63760496,7 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 2022460,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2020 года в сумме 6549058,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 500000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 59937946,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 60419715,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1299953,9 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 481769,1 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2021 года в сумме 7112071,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 1000000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 60959073,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 60959073,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2743209,0 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2022 года в сумме 7411971,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 1300000,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета

1. Утвердить доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону Владимирской области.

2. Установить на 2019 год минимальную ставку арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом Владимирской области в размере 1770 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета и главные администраторы доходов - органы исполнительной власти (государственные органы) Владимирской области, администрирующие доходы местных бюджетов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону Владимирской области.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону Владимирской области.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов - органов исполнительной власти (государственных органов) Владимирской области, администрирующих доходы местных бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Закону Владимирской области.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону Владимирской области.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону Владимирской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону Владимирской области.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону Владимирской области.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку отдельных общественных, некоммерческих и иных негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону Владимирской области.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на поддержку инициатив граждан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону Владимирской области.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону Владимирской области.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области на 2019 год в сумме 6198340,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6392433,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6579235,2 тыс. рублей.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону Владимирской области.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону Владимирской области.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Владимирской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону Владимирской области.

10. Утвердить общий объем резервных фондов администрации Владимирской области на 2019 год в сумме 63142,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 63142,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 63142,6 тыс. рублей.

11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом Владимирской области, предоставляются в случаях:

1) реализации мероприятий по содействию занятости населения Владимирской области в порядках, устанавливаемых постановлениями администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных государственными казенными учреждениями Владимирской области - центрами занятости населения с получателями субсидий;

2) оказания государственной поддержки в рамках государственной программы Владимирской области "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области ", а также в рамках реализации непрограммных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в порядках, устанавливаемых постановлениями администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и департаментом инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области с получателями субсидий;

3) оказания государственной поддержки в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области и департаментом ветеринарии администрации Владимирской области с получателями субсидий;

4) оказания государственной поддержки в области охраны окружающей среды в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области с получателями субсидий;

5) возмещения части затрат перевозчиков на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах автомобильным транспортом, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

6) возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по сниженным тарифам в пригородном сообщении по территории Владимирской области по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября включительно, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

7) компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающимся старше 7 лет, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, постоянно проживающим на территории Владимирской области, железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

8) возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением тарифов на осуществление перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

9) возмещения части затрат по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции) в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

10) выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), в связи с предоставлением социальных услуг нуждающимся гражданам, проживающим на территории Владимирской области, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом социальной защиты населения администрации Владимирской области с получателями субсидий;

11) возмещения части затрат на приобретенное энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

12) реализации издательских проектов и программ, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией Владимирской области с получателями субсидий;

13) реализации информационных проектов, направленных на освещение, пропаганду и популяризацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией Владимирской области с получателями субсидий;

14) возмещения части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий.

12. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в объеме до 186,9 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов областного бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

Статья 6. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону Владимирской области.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

1. Средства областного бюджета, предусмотренные на грантовую поддержку организаций в сфере образования, на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ, предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме иных межбюджетных трансфертов.

2. Порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в сфере образования устанавливаются постановлениями администрации Владимирской области.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры

1. Средства областного бюджета, предусмотренные на выплату грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры и на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области, предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме иных межбюджетных трансфертов.

2. Порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в сфере культуры устанавливаются постановлениями администрации Владимирской области.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Владимирской области в сфере социального обеспечения населения

Установить, что в 2019 году размер областного материнского (семейного) капитала, предусмотренного Законом Владимирской области от 29 декабря 2011 года № 127-ОЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области", составляет 60776 рублей.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере занятости населения

1. Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме иных межбюджетных трансфертов.

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в сфере занятости населения устанавливается постановлением администрации Владимирской области.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере молодежной политики

1. Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики, предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме иных межбюджетных трансфертов.

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в сфере молодежной политики устанавливается постановлением администрации Владимирской области.

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области и областных государственных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2019-2021 годах численности государственных гражданских служащих и работников органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области и работников областных государственных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.

Статья 13. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований и Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону Владимирской области.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону Владимирской области.

3. Установить значения на 2019-2021 годы:

1) критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) за счет средств областного бюджета - 1997 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений за счет средств областного бюджета - 2398 рублей на одного жителя;

3) минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений за счет средств районных фондов финансовой поддержки поселений - 4137 рублей на одного жителя;

4) минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств районных фондов финансовой поддержки поселений - 3434 рублей на одного жителя;

5) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) за счет средств областного бюджета - 9702 рублей на одного жителя.

4. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области направляются на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с решениями представительных органов муниципальных образований.

5. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 17 к настоящему Закону Владимирской области) утверждается постановлениями администрации Владимирской области.

6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением 17 к настоящему Закону Владимирской области, субсидий, предоставляемых на конкурсной основе) утверждается постановлениями администрации Владимирской области до 1 марта 2019 года.

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставляемых из областного бюджета, в 2019 году в сумме 30453,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 31011,5 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 31011,5 тыс. рублей.

8. Установить, что территориальным органам Федерального казначейства могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в бюджет муниципального образования в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

9. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели предоставляются бюджетам муниципальных образований с установлением условий их предоставления и использования.

Условия предоставления и использования дотаций, обязательства муниципального образования и меры ответственности за невыполнение указанных обязательств устанавливаются постановлением администрации Владимирской области.

Меры ответственности за невыполнение муниципальным образованием обязательств, указанных в абзаце втором настоящей части, применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения обязательств в отчетном финансовом году.

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 2019 году и реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме до 647940,2 тыс. рублей, без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами:

1) на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в объеме до 547940,2 тыс. рублей;

2) на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в объеме до 100000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - в размере 0,01 процента годовых.

3. Предоставить право департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области проводить в 2019 году реструктуризацию обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам (далее - реструктуризация) до 1 января 2023 года в объеме, не превышающем 100000,0 тыс. рублей.

4. Основанием для проведения реструктуризации является распоряжение администрации Владимирской области. Реструктуризации подлежат ранее не реструктуризированные обязательства.

5. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства муниципальных образований по возврату бюджетных кредитов в сумме основного долга, предоставленных из областного бюджета, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетных кредитов (далее - договор).

6. Муниципальное образование, имеющее задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из областного бюджета, может направить в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области заявление о проведении реструктуризации.

7. Заявление о проведении реструктуризации направляется не позднее 10 дней до установленной договором даты погашения бюджетного кредита.

8. Заявление о проведении реструктуризации должно содержать:

1) обоснование необходимости проведения реструктуризации;

2) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета муниципального образования за истекший период 2019 года;

3) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования на период реструктуризации, а также источники и сроки погашения бюджетного кредита;

4) сумму задолженности по бюджетным кредитам, которую предполагается реструктуризировать, с указанием в отношении каждого бюджетного кредита основного долга, процентов, пени (штрафов);

5) согласие муниципального образования на принятие обязательств, указанных в пункте 3 части 11 настоящей статьи.

9. Одновременно с заявлением о проведении реструктуризации муниципальное образование представляет:

1) решение о бюджете муниципального образования на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов);

2) кассовый план исполнения бюджета муниципального образования на последнюю отчетную дату;

3) документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного на подписание соглашения о реструктуризации.

10. Установить, что реструктуризация осуществляется путем предоставления отсрочек и (или) рассрочек исполнения обязательств по бюджетным кредитам.

11. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований из областного бюджета и условиями проведения реструктуризации являются:

1) выполнение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование бюджетными кредитами и пеням за несвоевременные расчеты по погашению бюджетных кредитов и уплате процентов;

3) принятие муниципальным образованием следующих обязательств:

а) обеспечение ежегодно на весь период реструктуризации и (или) пользования бюджетным кредитом дефицита бюджета муниципального образования (утвержденного в решении о бюджете муниципального образования и сложившегося по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году) на уровне не более 5 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год. Дефицит бюджета муниципального образования может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;

б) согласование с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области (до внесения в представительный орган муниципального образования) предполагаемых изменений в решение о бюджете муниципального образования в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета муниципального образования;

в) принятие и обеспечение реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга муниципального образования;

г) обеспечение возможности привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых;

д) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам муниципального образования;

е) исполнение принятых органами местного самоуправления обязательств по достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

ж) предоставление ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области информации о выполнении условий, предусмотренных настоящим пунктом.

12. При неисполнении муниципальным образованием обязательств по итогам отчетного финансового года, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 части 11 настоящей статьи, муниципальное образование погашает задолженность по бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно графикам погашения задолженности в текущем финансовом году, а также досрочно погашает задолженность в объеме превышения предельного значения дефицита бюджета муниципального образования, установленного подпунктом "а" пункта 3 части 11 настоящей статьи, но не более 20 процентов общего объема задолженности по бюджетным кредитам, в срок до 1 июля текущего финансового года (за исключением случаев, когда невыполнение обязательств допущено вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

13. Неисполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных подпунктами "б" - "ж" пункта 3 части 11 настоящей статьи, влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, и реструктуризация обязательств (задолженности) по ним осуществляются в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Владимирской области.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования и предельный объем государственного долга Владимирской области

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону Владимирской области.

2. Установить предельный объем государственного долга Владимирской области на 2019 год в сумме 22480047,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 24088457,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 25269030,5 тыс. рублей.

Статья 16. Государственные гарантии Владимирской области

Утвердить программу государственных гарантий Владимирской области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону Владимирской области.

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону Владимирской области.

Статья 18. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон Владимирской области является перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона Владимирской области бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на участие в федеральных программах, национальных проектах в объеме до 118062,9 тыс. рублей в соответствии с распоряжениями администрации Владимирской области;

2) по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в объеме до 491241,3 тыс. рублей в соответствии с распоряжениями администрации Владимирской области;

3) по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию Закона Владимирской области от 8 апреля 2003 года № 25-ОЗ "О статусе административного центра Владимирской области" в объеме до 55000,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, в соответствии с постановлениями администрации Владимирской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Закона Владимирской области от 24 ноября 2000 года № 82-ОЗ "О бюджетном процессе во Владимирской области" следующие основания для внесения в 2019 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа Владимирской области без внесения изменений в настоящий Закон Владимирской области:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на реализацию государственной программы Владимирской области, между главными распорядителями средств областного бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной государственной программе Владимирской области при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете главному распорядителю средств областного бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

3) при поступлении в областной бюджет средств заказчиков документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона Владимирской области, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета для последующего доведения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов;

4) при поступлении в областной бюджет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона Владимирской области, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета для последующего доведения в установленном порядке до конкретного областного государственного казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов;

5) при поступлении в областной бюджет неналоговых доходов от реализации газопроводов и объектов газового хозяйства увеличиваются бюджетные ассигнования департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области для последующего доведения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на реализацию приоритетных проектов, государственных программ и мероприятий по развитию отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в областном бюджете главному распорядителю средств областного бюджета, в случае возврата в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации Владимирской области, между целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в случае перехода к централизованной модели организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, при которой уполномоченный многофункциональный центр является областным государственным учреждением, а на территории Владимирской области располагаются его филиалы;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области, предусмотренных частью 6 статьи 5 настоящего Закона Владимирской области на 2019 год, между целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в связи с созданием государственного казенного учреждения Владимирской области "Центр безопасности дорожного движения Владимирской области";

9) изменение классификации расходов бюджетов.

Губернатор Владимирской области В.В.Сипягин

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