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25.12.2018,  
10:01
Текст:  Антон Валагин

Все истребители США собрали в одном видео

Все типы истребителей, стоящих на вооружении ВВС США, приняли участие в учениях "Оранжевый флаг" над Невадой. Целью тренировки была проверка совместимости различных авиационных платформ для выполнения общей задачи.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
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- F-35A и F-16 взлетели с авиабазы Эдвардс. F-15E и F-22 - с авиабазы Неллис, F/A-18 прилетел с испытательной станции ВМС США Чайна-Лейк. Кроме истребителей, в маневрах участвовали бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, самолеты-заправщики КС-10 и КС-135, -  рассказал представитель испытательного центра ВВС майор Кристофер Кэмпбелл.

По мнению американских военных, "сборная команда" помогает оптимально использовать возможности каждого типа самолетов. Тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе F-22 Raptor расчищает небо, легкий многоцелевой F-16 Fighting Falcon подавляет наземные средства ПВО, а F-35 Lighting II "позволяет сконцентрировать атакующие силы для нанесения удара по врагу". Туманная миссия последнего самолета объясняется, по всей видимости, проблемами с его оружием: F-35 так и не научили использовать ряд ракет и метко стрелять из пушки.

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