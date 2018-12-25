Вышел русский трейлер боевика "Снегоуборщик" с Лиамом Нисоном

Лиам Нисон стравливает мафию и чистит от крови снег в дублированном трейлере revenge-боевика "Снегоуборщик" (Cold Pursuit).

Ремейк криминальной черной комедии "Дурацкое дело нехитрое", в котором Стеллана Скарсгорда заменил Лиам Нисон, возглавил режиссер оригинальной ленты Ганс Петтер Муланд ("Мистериум: Тьма в бутылке").

Сценарий современной версии подготовил Фрэнк Болдуин, продюсером выступает Майкл Шамберг ("Криминальное чтиво", "Джанго Освобожденный").

В центре сюжета простой водитель снегоочистителя мистер Коксман, чья семейная и рабочая идиллия разрушается, когда его сын погибает, связавшись с наркомафией.

Одержимый местью мужчина не прислушивается к разумным доводам брата и начинает собственную "тихую" войну, в которой абсурд смешивается с холодным убийственным расчетом.

В ролях: Лиам Нисон, Эмми Россам, Лора Дерн, Том Бейтман и т.д.

"Снегоуборщик" прибудет в кинотеатры РФ 7 февраля 2019 года.