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25.12.2018 / 18:43
Коллекция
Вышла совместная коллекция футболок и свитшотов "Союзмультфильма" и Bosco Fresh
Фото: Bosco
Фото: Bosco

Коллекция, задающая новогоднее настроение - очередной совместный проект "Союзмультфильма" и группы компаний Bosco di Сiliegi. В состав капуслы вошли женские, мужские и детские модели с изображениями Винни-Пуха и Пятачка, Крокодила Гены и Чебурашки, Котенка Гав и Щенка Шарика и, конечно, Волка и Зайца из "Ну, Погоди!". Примечательно, что все эти анимационные герои являются главными фигурантами новогоднего оформления ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки.

Стоимость на изделия, которые уже поступили в продажу в магазины Bosco Fresh, колеблется от 1900 рублей за детскую футболку до 3500 рублей за толстовку для взрослого. Еще одной совместной предновогодней акцией Bosco и "Союзмультфильма" - совместно с фондом "Артист" и клубом 418, стал вечер в поддержку художников-аниматоров и режиссеров старшего поколения: мероприятие собрало более 3,5 миллионов рублей.

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