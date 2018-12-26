Закон Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года № 25-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 20 декабря 2018 года.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 54 181 245,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 53 097 318,9 тыс. рублей и из бюджета Республики Башкортостан - 283 926,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 54 181 245,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 58 216 122,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 57 132 196,8 тыс. рублей и из бюджета Республики Башкортостан - 283 926,1 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 61 971 119,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 60 887 193,5 тыс. рублей и из бюджета Республики Башкортостан - 283 926,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 58 216 122,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 61 971 119,6 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить поступления доходов в бюджет Фонда:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований Фонда:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Фонда:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году, согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году, согласно приложению 13 к настоящему Закону;

4) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Установить:

1) межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Башкортостан в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

2) межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Республики Башкортостан, направляются на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;

3) межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования направляются на возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Республики Башкортостан застрахованным лицам, которым полис обязательного медицинского страхования выдан за пределами Республики Башкортостан;

4) межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, уплачиваются в бюджет Фонда Министерством здравоохранения Республики Башкортостан ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца в размере 1/12 годовой суммы межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, заключаемым между Фондом и Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.

Форма соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Фонда устанавливается Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.

Статья 6. Нормированный страховой запас бюджета Фонда

1. Установить, что размер нормированного страхового запаса бюджета Фонда на 2019-2021 годы (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) не превышает 4 500 000,0 тыс. рублей, 4 800 000,0 тыс. рублей и 5 100 000,0 тыс. рублей соответственно.

2. Нормированный страховой запас Фонда формируется в составе расходов бюджета Фонда в порядке, установленном частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

4. Средства нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренные пунктом 3 части 3 настоящей статьи, направляются Фондом в медицинские организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные расходы не могут превышать сумму фактических поступлений в бюджет Фонда, сформированных в соответствии с частью 62 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, не использованные на начало текущего финансового года, не подлежащие возврату в установленном бюджетным законодательством порядке, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан и мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Фонда с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Установить, что поступления за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, штрафов, санкций, возмещения ущерба и иных поступлений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в текущем финансовом году, сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан и мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, за счет средств нормированного страхового запаса Фонда с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда

без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям их предоставления с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов, предусмотренных по целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации", осуществляется с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела страховым медицинским организациям, осуществляющим обязательное медицинское страхование в Республике Башкортостан

Установить норматив расходов на ведение дела страховым медицинским организациям, осуществляющим обязательное медицинское страхование в Республике Башкортостан:

1) в части базовой программы обязательного медицинского страхования в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам;

2) в части финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в размере, определенном соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, заключаемым между Фондом и Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Р.Хабиров

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