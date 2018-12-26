Закон Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года № 26-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 20 декабря 2018 года.

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Башкортостан на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Башкортостан в сумме 175 588 595,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Башкортостан в сумме 195 588 595,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Башкортостан в сумме 20 000 000,0 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Башкортостан на 2020 год в сумме 167 509 042,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 174 278 577,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Башкортостан на 2020 год в сумме 187 509 042,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 300 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 187 278 577,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 600 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Башкортостан на 2020 год в сумме 20 000 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 000 000,0 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 40 Закона Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 205-з "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Башкортостан, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан и бюджетами муниципальных образований Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (далее - бюджеты муниципальных районов и городских округов) от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Республики Башкортостан:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4

Установить, что налоговые доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежат зачислению:

1) в бюджет Республики Башкортостан по нормативу 90 процентов;

2) в местные бюджеты по дифференцированным нормативам в размере 10 процентов:

а) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Установить, что государственные унитарные предприятия, созданные Республикой Башкортостан (за исключением государственных унитарных предприятий агропромышленного комплекса Республики Башкортостан, указанных в части 2 настоящей статьи), производят отчисления в бюджет Республики Башкортостан в размере 25 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан.

2. Установить, что государственные унитарные предприятия агропромышленного комплекса Республики Башкортостан, реализующие приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан, производят отчисления в бюджет Республики Башкортостан в размере 0 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, до завершения реализации приоритетного инвестиционного проекта Республики Башкортостан.

Статья 6

Установить, что при зачислении в бюджет Республики Башкортостан безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц для казенного учреждения, находящегося в ведении соответствующего главного распорядителя средств бюджета Республики Башкортостан, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета Республики Башкортостан для последующего доведения в установленном порядке до указанного казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставлены добровольные взносы (пожертвования).

Статья 7

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 8

Установить поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Установить, что органом, уполномоченным принимать решения об изменении сроков уплаты по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджет Республики Башкортостан, и региональным налогам в форме инвестиционного налогового кредита, является Министерство финансов Республики Башкортостан.

2. Установить предел общего объема бюджетных средств на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов, части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 500 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500 000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 500 000 тыс. рублей.

3. Установить, что исполнение государственными унитарными предприятиями агропромышленного комплекса Республики Башкортостан, реализующими приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан, обязанности по уплате части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в том числе за предыдущие периоды, осуществляется в порядке, размерах и сроки, устанавливаемые Правительством Республики Башкортостан.

4. Установить предел общего объема бюджетных средств на предоставление инвестиционного налогового кредита по региональным налогам и налогу на прибыль организаций в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет Республики Башкортостан, на 2019 год в сумме 500 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500 000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 500 000 тыс. рублей.

Статья 10

Обслуживание Отделением - Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации счетов, открытых Министерству финансов Республики Башкортостан, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 11

Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Республики Башкортостан, учитываются на счете, открытом Министерству финансов Республики Башкортостан в Отделении -Национальном банке по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Республики Башкортостан в Министерстве финансов Республики Башкортостан, в порядке, установленном Министерством финансов Республики Башкортостан.

Статья 12

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Республики Башкортостан, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований Республики Башкортостан:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) по целевым статьям (государственным программам Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 19 411 440,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 276 455,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 19 740 265,1 тыс. рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Башкортостан:

1) на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 13

1. Установить, что в 2019-2021 годах из бюджета Республики Башкортостан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан, предоставляются субсидии (гранты в форме субсидий):

1) транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по государственным регулируемым ценам (тарифам), единым социальным проездным билетам и льготным проездным билетам железнодорожного транспорта пригородного сообщения;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, организациям, оказывающим услуги по выполнению сельскохозяйственных механизированных работ;

3) российским организациям, реализующим проекты по созданию и (или) модернизации плодохранилищ, картофелехранилищ (овощехранилищ), тепличных комплексов, животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, оптово-распределительных центров, свиноводческих комплексов;

4) ремонтным предприятиям, специализированным на производстве и модернизации сельскохозяйственной техники и расположенным на территории Республики Башкортостан;

5) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным инициативными группами - гражданами и (или) юридическими лицами, осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции на территории Республики Башкортостан, в целях реализации доходогенерирующих проектов;

6) крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение в целях поддержки малых форм хозяйствования;

7) собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, на территории которых находятся памятники природы республиканского значения, на возмещение расходов по обеспечению установленного режима их особой охраны;

8) субъектам инновационной деятельности, осуществляющим инновационную деятельность на территории Республики Башкортостан;

9) субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Башкортостан;

10) организациям, осуществляющим деятельность в текстильном и швейном производствах, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви на территории Республики Башкортостан;

11) субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан в сфере промышленности на территории Республики Башкортостан;

12) субъектам туристской индустрии, реализующим мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан;

13) государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

14) государственным и муниципальным унитарным предприятиям Республики Башкортостан в сферах культуры, образования, науки, средств массовой информации, молодежной политики и спорта на поддержку инициатив по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан, а также башкирского языка за пределами Республики Башкортостан;

15) государственному унитарному предприятию Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики Башкортостан, государственному унитарному предприятию Республики Башкортостан Башкирское издательство "Китап" имени Зайнаб Биишевой, акционерному обществу "Информационное агентство "Башинформ", государственному унитарному предприятию Республики Башкортостан Издательский дом "Республика Башкортостан", акционерному обществу "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана";

16) государственному унитарному предприятию Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан в целях возмещения затрат, связанных с исполнением функций оператора Государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан в части обеспечения эксплуатации и бесперебойного функционирования республиканского центра обработки данных для нужд органов государственной власти Республики Башкортостан в области использования информационно-коммуникационных средств и систем;

17) государственному унитарному предприятию Башкирские художественные промыслы "Агидель" Республики Башкортостан;

18) организациям, зарегистрированным в установленном порядке на территории Республики Башкортостан и реализующим мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов путем организации для них рабочих мест и стажировке инвалидов, выпускников профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, а также по поддержке занятости в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы "Повышение производительности труда и занятости населения в Республике Башкортостан";

19) организациям, имеющим организационно-правовую форму в виде государственного унитарного предприятия, в целях реализации комплекса мероприятий по формированию общей среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов;

20) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения, на оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, с использованием объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионного соглашения;

21) специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение понесенных затрат согласно гарантированному перечню услуг по погребению в случае, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

2. Установить, что в 2019-2021 годах из бюджета Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются субсидии:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям;

2) общественным и государственно-общественным организациям, обеспечивающим взаимодействие и координацию сотрудничества с ЮНЕСКО;

3) общественным объединениям, реализующим общественно полезные (значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, социальной защиты населения, молодежной политики, национальных, государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений;

4) общественным организациям на поддержку развития театральной деятельности в Республике Башкортостан;

5) некоммерческим организациям, издающим социально значимые периодические печатные издания;

6) общественным объединениям журналистов;

7) Военно-спортивному фонду - Башкортостан в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Республике Башкортостан;

8) общественным объединениям, осуществляющим работы по поиску погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны военнослужащих Красной Армии, останки которых остались незахороненными, по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен пропавших без вести при защите Отечества, розыску их родственников;

9) некоммерческим организациям, зарегистрированным в установленном порядке на территории Республики Башкортостан и оказывающим государственную услугу "Социальное обслуживание населения на дому";

10) некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан в виде добровольного имущественного взноса для целей, определенных в его уставе;

11) некоммерческой организации Фонд "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан" в виде добровольного имущественного взноса на обеспечение его деятельности, на государственную поддержку проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

12) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на содействие развитию механизмов общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере;

13) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере защиты прав потребителей;

14) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по созданию благоприятных условий для развития туристской индустрии в Республике Башкортостан;

15) некоммерческим организациям инфраструктуры, реализующим проекты по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Башкортостан;

16) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Башкортостан" в виде добровольного имущественного взноса для целей, определенных в ее уставе;

17) автономной некоммерческой организации "Культурно-образовательный центр "Арт-Уфа" в виде добровольного имущественного взноса для целей, определенных в ее уставе;

18) автономной некоммерческой организации по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества Конгресс-бюро Республики Башкортостан "Офис-группа" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью.

3. Установить, что в 2019-2021 годах из бюджета Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются гранты в форме субсидий:

1) некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, а также частным образовательным организациям;

2) некоммерческим организациям для финансового обеспечения проектов и программ в сфере молодежной политики;

3) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию регионального центра инжиниринга;

4) некоммерческим организациям в сферах культуры, образования, науки, средств массовой информации, молодежной политики и спорта на поддержку инициатив по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан, а также башкирского языка за пределами Республики Башкортостан;

5) некоммерческим организациям - творческим коллективам Республики Башкортостан, являющимся государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Башкортостан, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, на поддержку наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии Республики Башкортостан;

6) творческим коллективам для поддержки творческих проектов по созданию, сохранению, приумножению, распространению и освоению культурных ценностей в сферах музыкального, театрального, педагогического, хореографического и изобразительного искусства, кинематографии, архитектуры и дизайна, музейного и библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, народного творчества, а также сохранения и развития культурного потенциала Республики Башкортостан;

7) организациям или объединениям организаций, осуществляющим образовательную деятельность независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, на развитие электронного образования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан;

8) научным организациям, образовательным организациям высшего образования на выплату грантов Республики Башкортостан молодым ученым.

4. Установить, что субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Башкортостан государственным автономным учреждениям Республики Башкортостан, некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Башкортостан" в виде добровольного имущественного взноса для целей, определенных в ее уставе, учитываются на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Республики Башкортостан.

Статья 14

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 17 883 989,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 17 201 986,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16 640 314,0 тыс. рублей.

2. Установить, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Башкортостан, не использованные по состоянию на 1 января 2019 года, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Башкортостан в 2019 году.

Статья 15

Утвердить объемы и распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Башкортостан, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 18 и 19 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Установить, что законы и иные нормативные правовые акты Республики Башкортостан, предусматривающие принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также сокращающие его доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополнительных источников доходов бюджета Республики Башкортостан и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета Республики Башкортостан при условии внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

2. Проекты законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан, требующие введения новых видов расходных обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по существующим видам расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов либо сокращающие его доходную базу, вносятся только при одновременном внесении предложений о дополнительных источниках доходов бюджета Республики Башкортостан и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета Республики Башкортостан.

3. Правительство Республики Башкортостан не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019-2021 годах численности государственных гражданских служащих Республики Башкортостан и работников организаций бюджетной сферы.

Статья 17

1. Утвердить объемы и распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Башкортостан:

1) на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Утвердить объемы и распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Башкортостан:

1) на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

3. Утвердить объемы и распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Башкортостан в целях обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении переданных органам местного самоуправления в установленном порядке государственных полномочий Российской Федерации и Республики Башкортостан:

1) на 2019 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

4. Утвердить объемы и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Башкортостан:

1) на 2019 год согласно приложению 26 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

5. Распределение между бюджетами муниципальных районов и городских округов нераспределенных сумм в пределах соответствующих межбюджетных трансфертов осуществляется в процессе исполнения бюджета Республики Башкортостан на те же цели в установленном законодательством порядке.

6. Утвердить значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности, принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан:

1) для муниципальных районов с административным центром город:

на 2019 год в размере 1,433, на 2020 год - 1,381, на 2021 год - 1,351;

2) для муниципальных районов с административным центром село:

на 2019 год в размере 2,081, на 2020 год - 1,714, на 2021 год - 1,744;

3) для городских округов: на 2019 год в размере 1,308, на 2020 год - 1,262, на 2021 год - 1,293.

7. Установить, что в 2019 году главные распорядители средств бюджета Республики Башкортостан принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Республике Башкортостан полномочий получателя средств бюджета Республики Башкортостан по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 18

Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан:

1) федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2019 год в сумме 6 375,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 375,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 375,6 тыс. рублей;

2) бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов, связанных с назначением пенсии в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", на 2019 год в сумме 163 239,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 163 851,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 163 888,6 тыс. рублей;

3) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, на 2019 год в сумме 283 926,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 283 926,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 283 926,1 тыс. рублей.

Статья 19

1. Установить предельный объем государственного долга Республики Башкортостан на 2019 год в сумме 30 000 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 30 000 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 30 000 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Башкортостан на 1 января 2020 года в сумме 22 777 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 25 760 000,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 26 225 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Башкортостан на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей;

2) программу государственных внутренних заимствований Республики Башкортостан:

а) на 2019 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

Статья 20

1. Установить, что бюджетные кредиты в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов предоставляются из бюджета Республики Башкортостан в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на эти цели, в сумме до 1 000 000,0 тыс. рублей:

1) муниципальным районам и городским округам:

а) на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, по ставке 0 (ноль) процентов годовых;

б) на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов по ставке 0,1 процента годовых;

2) муниципальным районам и городским округам, объем муниципального долга которых на 1 января 2019 года составил более 80 процентов суммы доходов бюджета муниципального района (городского округа) без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за 2018 год, на срок до трех лет для погашения долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) в виде кредитов кредитных организаций по ставке 0,1 процента годовых.

2. Бюджетный кредит предоставляется муниципальным районам и городским округам без обеспечения исполнения обязательств по его возврату.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из бюджета Республики Башкортостан, осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Башкортостан.

Статья 21

Списать в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан, задолженность перед бюджетом Республики Башкортостан организаций всех организационно-правовых форм по средствам бюджета Республики Башкортостан, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, не имеющую источников погашения в связи с ликвидацией этих организаций вследствие признания их по решению суда несостоятельными (банкротами).

Статья 22

Установить, что остатки средств бюджета Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2019 года в объеме:

1) не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета Республики Башкортостан текущего финансового года направляются Правительством Республики Башкортостан на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Республики Башкортостан;

2) неполного использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Башкортостан направляются на увеличение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Башкортостан в 2019 году;

3) не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Башкортостан государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2018 году, направляются в 2019 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Правительством Республики Башкортостан соответствующего решения.

Статья 23

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан является распределение по решениям Правительства Республики Башкортостан зарезервированных в составе утвержденных статьей 12 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных Аппарату Правительства Республики Башкортостан по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных Аппарату Правительства Республики Башкортостан по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением в области международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Республики Башкортостан, направляемых органам государственной власти Республики Башкортостан;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Республики Башкортостан по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Республики Башкортостан по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по обеспечению экономической и социальной стабильности;

5) бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Башкортостан, предусмотренных Министерству экономического развития Республики Башкортостан по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов;

6) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономического развития Республики Башкортостан на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Башкортостан и предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов;

7) бюджетных ассигнований, предусмотренных Государственному комитету Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов на осуществление мероприятий по жилищному и строительному надзору в области строительства, дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства;

8) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования Республики Башкортостан по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по государственной поддержке системы образования;

9) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Республики Башкортостан по подразделу "Культура" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по государственной поддержке сферы культуры;

10) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов на укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в сфере установленных функций;

11) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по подразделу "Социальное обслуживание населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в сфере установленных функций;

12) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов на укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в сфере установленных функций.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в ходе исполнения настоящего Закона изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан, связанные с особенностями исполнения бюджета Республики Башкортостан и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан:

1) распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов;

2) использование образованной в ходе исполнения бюджета Республики Башкортостан экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов;

3) утверждение (изменение) параметров финансового обеспечения региональных проектов и (или) мероприятий, направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан", между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов, финансовое обеспечение и (или) софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан по подразделу "Водное хозяйство" раздела "Национальная экономика" на реализацию государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан", между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов, финансовое обеспечение и (или) софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству лесного хозяйства Республики Башкортостан по подразделу "Лесное хозяйство" раздела "Национальная экономика" на реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан", между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов, финансовое обеспечение и (или) софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Государственному комитету Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству по подразделу "Транспорт" раздела "Национальная экономика", между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан о государственной поддержке пассажирских перевозок;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство", между подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Государственному комитету Республики Башкортостан по строительству и архитектуре по подразделу "Жилищное хозяйство" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство", между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения в улучшении жилищных условий;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан по подразделу "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" раздела "Охрана окружающей среды" на реализацию государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан", между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий в области экологии и природопользования;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Государственному комитету Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан по подразделам "Социальное обеспечение населения" и "Охрана семьи и детства" раздела "Социальная политика", между целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения в улучшении жилищных условий.

Статья 24

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Р.Хабиров

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