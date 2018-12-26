ДАИШ взяла ответственность за теракт в Триполи

Террористы ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяли на себя ответственность за атаку на здание МИД Ливии в Триполи, совершенную накануне.

Боевики взорвали у здания МИДа заминированный автомобиль, после чего ворвались в здание, где устроили стрельбы и взорвали две бомбы. У входа один смертник совершил самоподрыв, второй получил пулевое ранение и скончался.

О причастности ДАИШ к теракту сообщило агентство Reuters со ссылкой собственные источники. Напомним, атака унесла жизни трех человек, еще 20 получили ранения.

Министерство иностранных дел вернется к работе уже сегодня в новом здании, которое было для него выделено.