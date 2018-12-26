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26.12.2018 22:10
Рубрика: Спорт

Гол Шипачева принес "Динамо" победу над "Йокеритом"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"

В среду состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд, обыграв на выезде финский "Йокерит" в овертайме - 4:3.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Гости вышли вперед уже в дебюте встречи - на третьей минуте отличился Микс Индрашис. А в начале второй 20-минутки Дмитрий Моисеев упрочил преимущество "бело-голубых". Однако еще до второго перерыва "джокеры" сумели не только размочить счет, но и отыграться - сначала шайбой отметился Виктор Лев, а затем Сакари Маннинен реализовал большинство.

В третьем периоде повели в счете уже хозяева благодаря шайбе Йона Нормана. Однако удержать счет и довести игру до волевой победы "шуты" не смогли. При численном преимуществе Дмитрий Кагарлицкий перевел матч в овертайм, где настырнее оказались динамовцы - решающую шайбу забросил Вадим Шипачев.

Этот результат позволил "Динамо" приблизиться на расстояние одного очка к историческому сопернику - "Спартаку", идущему на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции и имеющему в активе 48 баллов. Для "красно-белых" вечер среды сложился неудачно - они в гостях уступили "Северстали" 2:4. Что же до "Йокерита", финская команда с 58-ю очками по-прежнему занимает третье место на Западе, на шесть баллов отставая от СКА.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
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Из прошедших матчей стоит отметить противостояние лидеров Востока - впрочем, острота соперничества была весьма условной, поскольку "Автомобилист", впечатляюще начавший сезон, пока сохраняет внушительный отрыв от преследователей. Екатеринбуржцы встречались с занимающим второе место "Авангардом" и победили 3:2, набрав благодаря этому 71 очко. У "Авангарда", для сравнения, 59 баллов.

После этой победы, кстати, "Автомобилист" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ, на очко опережая лидера Запада ЦСКА. Но армейцы провели на два матча меньше.

Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
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