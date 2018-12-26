Комплексы "Панцирь-С1" отразили израильскую ракетную атаку в Сирии

При отражении налета израильских ВВС применялись зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

По данным Сирийского арабского информационного агентства САНА, авиация противника пыталась атаковать военный объект в районе западных пригородов Дамаска.

События развивались по уже привычному сценарию: ударные самолеты проникли в воздушное пространство соседнего Ливана и, находясь там, произвели пуски ракет.

Военнослужащие сил противоздушной обороны смогли уничтожить большую часть из них, но не все. В результате "нанесен ограниченный ущерб складу боеприпасов" и трое бойцов ранены.

По данным САНА, в среду в ливанском небе были снова замечены шесть истребителей и самолетов-разведчиков ВВС Израиля.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, по всей видимости, были применены ракеты Popeye, имеющие дальность 80 километров и боевую часть весом более 300 килограммов. Сирийцы, в свою очередь, задействовали комплексы "Панцирь-С1".

По некоторым данным, незадолго до атаки в аэропорт Дамаска прилетел очередной иранский Boeing-747. Предполагается, что он доставил какой-то груз, предположительно военного назначения, который был перевезен на склад. Там, по неофициальной информации, обычно хранится стрелковое оружие. Этот склад и пытались уничтожить израильтяне.