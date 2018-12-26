Минобороны провело успешный запуск комплекса "Авангард"

В среду по поручению президента РФ Владимира Путина военное ведомство осуществило успешный пуск ракеты комплекса "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как стало известно, глава государства распорядился начать испытания из Национального центра управления. Боевой расчет выполнил запуск по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

В ходе проверки специалисты Минобороны управляли ракетой, летевшей на гиперзвуковой скорости, после чего она успешно поразила цель.

Путин выразил благодарность создателям "Авангарда" и участникам летных испытаний.