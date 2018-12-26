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26 декабря 2018 г.

Закон Мурманской области от 24 декабря 2018 года № 2328-01-ЗМО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Дата подписания 24 декабря 2018 г.
Опубликован 26 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Мурманской областной Думой 13 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 194 159 132,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16 498 776 000,00 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 194 159 132,00 рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 18 450 253 272,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 752 522 000,00 рубля, и на 2021 год в сумме 19 621 149 513,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 919 301 200,00 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 18 450 253 272,00 рубля и на 2021 год в сумме 19 621 149 513,00 рубля.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы и бюджетные ассигнования Фонда

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2019 год формируются согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда фактически полученные при исполнении бюджета безвозмездные поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов на увеличение расходов соответственно целям их предоставления.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда:

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации, уточнение применения кодов бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Фонда по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 5. Размер и цели использования средств нормированного страхового запаса в 2019 году

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда в 2019 году в объеме не более 2 169 083 140,30 рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Мурманской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Мурманской области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Мурманской области М.В.Ковтун

 

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Приложения к закону
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