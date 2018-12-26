Закон Мурманской области от 25 декабря 2018 года № 2334-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Мурманской областной Думой 18 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 60 826 762,8 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 60 029 765,2 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2020 года в сумме 21 541 110,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;

профицит областного бюджета в сумме 796 997,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 62 055 772,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 63 830 473,6 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 62 218 336,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 445 083,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 64 153 091,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 991 330,7 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2021 года в сумме 21 499 530,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2022 года в сумме 21 384 640,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 162 563,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 322 618,2 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений - органов государственной власти Мурманской области, являющихся получателями средств областного бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Составление и исполнение бюджетов по доходам областного бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из областного бюджета осуществлять с применением кодов согласно приложению 1.1 к настоящему Закону.

Статья 3. Особенности администрирования доходов областного бюджета

Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня, организация и проведение которой осуществляются Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, подлежат перечислению в областной бюджет по нормативу 100 процентов.

Статья 4. Нормативы распределения доходов

1. Утвердить в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов:

1) доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков, а также доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляются в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, расположенные в границах городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты городских округов - 50 процентов;

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, расположенные в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов;

2) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

за земельные участки, расположенные в границах городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты городских округов - 50 процентов;

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов;

3) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным исполнительным органом государственной власти Мурманской области, государственными областными или муниципальными предприятиями либо государственными областными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

за земельные участки, расположенные в границах городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты городских округов - 50 процентов;

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов.

3. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 6.1 Закона Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Мурманской области, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, на основании данных статистической отчетности по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому году.

Статья 5. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет

Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов средства, поступающие на лицевые счета:

государственных областных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доходы областного бюджета;

государственных областных бюджетных и автономных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения типа учреждения, в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых областными государственными учреждениями

1. Остатки средств областных государственных бюджетных и автономных учреждений на счете Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2019 году в областной бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств областных государственных учреждений, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области.

2. Остатки средств, поступающих во временное распоряжение областных государственных казенных учреждений, на счете Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2019 году в областной бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений Мурманской области, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Мурманской области порядке возврату в областной бюджет.

Статья 7. Поступление доходов в областной бюджет

Утвердить распределение доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5.1 к настоящему Закону.

Статья 8. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 4 517 921,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 635 763,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 554 654,2 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона:

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на 2020 год согласно приложению 9.1 к настоящему Закону, на 2021 год согласно приложению 9.2 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону, на 2020 год согласно приложению 10.1 к настоящему Закону, на 2021 год согласно приложению 10.2 к настоящему Закону;

ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону, на 2020 год согласно приложению 11.1 к настоящему Закону, на 2021 год согласно приложению 11.2 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти Мурманской области на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону, на 2020 год согласно приложению 14.1 к настоящему Закону, на 2021 год согласно приложению 14.2 к настоящему Закону.

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также грантов физическим лицам в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в случаях согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренных настоящим Законом, определяются Правительством Мурманской области.

Статья 9. Имущественные взносы в некоммерческие организации

1. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на формирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включая реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" в 2019 году - в сумме 49 444,5 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 50 614,3 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 50 659,3 тыс. рублей.

2. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и инноваций, создание благоприятных экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в 2019 году - в сумме 46 125,9 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 48 090,3 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 48 156,3 тыс. рублей.

3. Порядок и условия предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, определяются Правительством Мурманской области.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Мурманской области и подведомственных им государственных областных учреждений

1. Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, в количестве 29 штатных единиц.

2. Средства областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской области, используются в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели настоящим Законом.

Расходование средств областного бюджета, выделенных на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской области, осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

3. Установить коэффициент увеличения (индексации) в размере 1,04 с 1 октября 2019 года по отношению к действующим в 2018 году:

месячному денежному вознаграждению и месячному денежному поощрению лиц, замещающих государственные должности Мурманской области;

месячному должностному окладу и окладу за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области;

размеру месячного должностного оклада работников государственных органов Мурманской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Мурманской области.

Установить, что при увеличении (индексации) месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, месячного должностного оклада и оклада за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области и месячного должностного оклада работников государственных органов Мурманской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Мурманской области, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Установить, что должность помощника мирового судьи предусматривается в структуре аппаратов мировых судей следующих судебных участков:

судебный участок № 1 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 3 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Апатитского судебного района;

судебный участок № 2 Апатитского судебного района;

судебный участок № 3 Апатитского судебного района;

судебный участок № 1 Кировского судебного района;

судебный участок Полярнозоринского судебного района;

судебный участок № 1 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 3 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 1 Оленегорского судебного района;

судебный участок Ковдорского судебного района;

судебный участок № 1 Кольского судебного района;

судебный участок № 3 Кольского судебного района;

судебный участок № 2 Печенгского судебного района.

5. Установить, что должность секретаря суда предусматривается в структуре аппаратов мировых судей следующих судебных участков:

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 6 Первомайского судебного района города Мурманска.

Статья 11. Особенности определения бюджетных ассигнований в социальной сфере

1. Установить с 1 января 2019 года коэффициент индексации:

размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области", - 1,0;

размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,0;

размера возмещения стоимости услуг и размера социального пособия по погребению, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению", - 1,0;

размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области (28 мая) и размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,0;

размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате", - 1,0;

размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,0;

размера выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", - 1,03;

размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП "Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", - 1,0;

размера регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 14.11.2008 № 542-ПП/22 "О повышении эффективности деятельности по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области", - 1,0;

размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,0;

размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктами 6 - 8 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", - 1,0.

2. Установить на плановый период 2020 и 2021 годов коэффициенты индексации к 2019 и 2020 годам соответственно:

размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области", - 1,0;

размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,0;

размера возмещения стоимости услуг и размера социального пособия по погребению, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению", - 1,0;

размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области (28 мая) и размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,0;

размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате", - 1,0;

размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,0;

размера выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", - 1,0;

размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП "Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", - 1,0;

размера регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 14.11.2008 № 542-ПП/22 "О повышении эффективности деятельности по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области", - 1,0;

размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,0;

размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктами 6 - 8 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", - 1,0.

Статья 12. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить общий объем:

1) дотаций бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 3 872 019,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 235 686,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 266 211,9 тыс. рублей;

2) субвенций бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 13 709 955,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 14 216 479,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 247 528,4 тыс. рублей;

3) субсидий бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 3 873 102,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 299 728,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 531 160,9 тыс. рублей;

4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 25 687,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 610,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 308,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12.1 к настоящему Закону.

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 12 и 12.1 к настоящему Закону, утверждается Правительством Мурманской области в соответствующем финансовом году.

4. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов межбюджетные субсидии областному бюджету из местных бюджетов не предоставляются.

5. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских округов полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 - 2021 годы - 0,325341, критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год - 0,966867, на 2020 год - 0,907845, на 2021 год - 0,897483.

Установить коэффициент индексации бюджетной обеспеченности, установленной в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2019 год - 1,220973, на 2020 год - 1,141284, на 2021 год - 1,12223.

6. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов иные межбюджетные трансферты предоставляются в случаях:

предоставления из федерального бюджета областному бюджету иных межбюджетных трансфертов для предоставления местным бюджетам;

оказания содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

оказания поддержки в целях эксплуатации и технического обслуживания работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Мурманской области;

оказания поддержки для расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах;

поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала.

Распределение указанных иных межбюджетных трансфертов между местными бюджетами утверждается настоящим Законом и (или) нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области.

7. Установить, что в 2019 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2019 года, при исполнении местных бюджетов учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных районов в бюджеты городских и сельских поселений операции с этими межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов городских и сельских поселений в территориальных органах Федерального казначейства.

8. Установить, что предоставление в 2019 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Мурманской области.

9. Установить, что при расчете субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации, коэффициент роста (Ip), установленный пунктом 2 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов определяется как произведение сводного индекса потребительских цен на товары и платные услуги на 2018 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Мурманской области и коэффициентов индексации размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в размере 1,0 к 2018, 2019 и 2020 годам соответственно";

10. Установить, что при расчете субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, коэффициент роста потребительских цен на товары и услуги, установленный абзацем шестым Методики расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Мурманской области по отлову и содержанию безнадзорных животных, утвержденной Законом Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О содержании животных", определяется на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 1,0 к 2018, 2019 и 2020 годам соответственно.

11. Правительство Мурманской области ежеквартально направляет в Мурманскую областную Думу отчет о перечислении межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

Статья 13. Особенности распределения (перераспределения) и предоставления межбюджетных трансфертов

1. Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в случае недостаточности средств местного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования.

Муниципальные районы, являющиеся получателями в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляют распределение указанной дотации между поселениями, входящими в состав муниципального района, в целях сокращения разрыва между прогнозируемыми доходами бюджетов поселений с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений и прогнозируемыми расходами бюджетов поселений.

2. Разрешить Правительству Мурманской области межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в форме субсидий, перераспределять между местными бюджетами в соответствии с порядками их предоставления и распределения.

3. Распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и поселений, входящих в состав муниципального района, по вопросам местного значения, между бюджетами поселений осуществляется муниципальным районом по методикам, учитывающим уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, численность населения (отдельных групп населения - конечных получателей услуг) и иные критерии, влияющие на выполнение полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения. При этом общий объем субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального района бюджетам поселений, должен быть не менее общего объема субсидий, исчисленных бюджетам поселений по методикам, утверждаемым Правительством Мурманской области.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в части федеральных средств в течение первых 5 рабочих дней 2019 года, в части областных средств - в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом Министерством финансов Мурманской области.

В соответствии с решением главного распорядителя средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов Мурманской области в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

5. Утвердить Методику распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (за счет средств федерального бюджета) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 15 к настоящему Закону.

6. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, для выплаты денежных средств гражданам в рамках обеспечения предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в связи с осуществлением переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Мурманской области, осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых местным бюджетам.

7. Утвердить нормативы затрат на одного работника, применяемые для определения объема субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий, согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 14. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области, связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:

распределение средств резервного фонда Правительства Мурманской области, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов;

распределение средств, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию законов Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области", за исключением предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади, и от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области".

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области:

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года в случае безвозмездных поступлений в областной бюджет, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденных настоящим Законом доходов, направляемых соответственно на цели их предоставления;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на остатки межбюджетных трансфертов на 1 января 2019 года, полученных из федерального бюджета (государственного внебюджетного фонда), имеющих целевое назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств, которому предоставлено право исполнения части федерального бюджета (государственного внебюджетного фонда) по предоставлению межбюджетных трансфертов, соответственно целям их предоставления;

увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в связи с неполным использованием в отчетном финансовом году в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

перераспределение по решению Правительства Мурманской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Мурманской области, по мероприятиям программы и в пределах общей суммы, утвержденной настоящим Законом по целевым статьям соответствующей государственной программы Мурманской области;

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление государственным областным бюджетным учреждениям и государственным областным автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели на начало текущего финансового года;

увеличение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Мурманской области в соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований Резервного фонда Правительства Мурманской области в объеме бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, сокращенных в случае отсутствия в сроки, установленные Правительством Мурманской области, заключенных соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

3. Установить, что в 2019 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон, за исключением бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального бюджета, и бюджетных ассигнований для исполнения требований по исполнительным документам (исполнительному листу, судебному приказу), не допускается.

Статья 15. Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области

Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области на 2019 год в сумме 641 389,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 630 089,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 620 089,7 тыс. рублей.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов в 2019 году

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели.

2. Правительство Мурманской области предоставляет бюджетные кредиты местным бюджетам из областного бюджета на срок до трех лет на частичное финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

3. Установить объем бюджетных ассигнований в 2019 году для предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 250 000,0 тыс. рублей.

4. Установить плату за пользование кредитами, предоставляемыми местным бюджетам:

на частичное финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - в размере 0,0 процента годовых.

5. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами (бюджетами муниципальных образований Мурманской области) бюджетных кредитов осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

6. Муниципальные образования Мурманской области, являющиеся получателями дотаций из областного бюджета, вправе не предоставлять обеспечение исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.1 к настоящему Закону.

Статья 18. Списание безнадежных к взысканию долгов

1. Правительство Мурманской области имеет право списывать безнадежные к взысканию долги по:

задолженности, сложившейся в результате исполнения гарантии администрации Мурманской области, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, выделенному в 1996 году из средств федерального бюджета, государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

остаткам переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии Мурманской области реструктуризированной задолженности сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации и организаций, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам.

2. Списание осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

Статья 19. Государственные внутренние заимствования Мурманской области, предельный объем государственного долга Мурманской области и предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.1 к настоящему Закону.

2. Установить предельный объем государственного долга Мурманской области на 2019 год в сумме 54 712 000,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем государственного долга Мурманской области на 2020 год в сумме 55 243 719,9 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем государственного долга Мурманской области на 2021 год в сумме 57 357 360,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации осуществляется в порядке согласно приложению 8.1 к настоящему Закону.

Статья 20. Дорожный фонд Мурманской области

Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области на 2019 год в размере 2 544 191,2 тыс. рублей, на 2020 год в размере 3 087 299,9 тыс. рублей, на 2021 год в размере 3 542 420,4 тыс. рублей.

Статья 21. Резервный фонд Мурманской области

Установить, что Резервный фонд Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов не формируется.

Статья 22. Резервный фонд Правительства Мурманской области

Установить объем резервного фонда Правительства Мурманской области на 2019 год в размере 100 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 23. Особенности исполнения в 2019 году областного бюджета главными распорядителями средств областного бюджета и государственными учреждениями

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2019 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2019 год, при условии недопущения образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2019 года.

Статья 24. Особенности применения законов Мурманской области, нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области

Установить:

в приложении "Методика определения объемов субвенций местным бюджетам на выплату денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат" к Закону Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" коэффициент индексации "G" равным в 2019 году 1,0, в 2020 году - 1,0 к 2019 году, в 2021 году - 1,0 к 2020 году;

в пунктах 1, 2, 3 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2019 году 1,03, в 2020 году - 1,0 к 2019 году, в 2021 году - 1,0 к 2020 году;

в пункте 4 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2019 году 1,0, в 2020 году - 1,0 к 2019 году, в 2021 году - 1,0 к 2020 году;

в пункте 1 приложения 4 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2019 году 1,0, в 2020 году - 1,0 к 2019 году, в 2021 году - 1,0 к 2020 году;

в приложении 1 к Закону Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" коэффициент индексации "G" равным в 2019 году 1,177, в 2020 году - 1,04 к 2019 году, в 2021 году - 1,0297 к 2020 году; коэффициент индексации "U" равным в 2019 году 1,063, в 2020 году - 1,043 к 2019 году, в 2021 году - 1,0 к 2020 году;

в приложении 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" установить коэффициент индексации "G" равным в 2019 году 1,01, в 2020 году - 1,04 к 2019 году, в 2021 году - 1,0297 к 2020 году; коэффициент индексации "U" равным в 2019 году 1,058, в 2020 году - 1,042 к 2019 году, в 2021 году - 1,0 к 2020 году;

в приложении к Закону Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" установить коэффициент индексации "G" равным в 2019 году 1,0, в 2020 году - 1,0 к 2019 году, в 2021 году - 1,0 к 2020 году.

Губернатор Мурманской области М.В.Ковтун

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