На Украине "борщевой набор" за год подорожал в 2,5 раза

Согласно рейтингу цен на продукты, обнародованному Госстатом Украины, овощи, входящие в так называемый "борщевой набор", значительно подорожали. Речь идет в первую очередь о свекле, капусте, луке и моркови. Так, стоимость свеклы в декабре увеличилась на 25 процентов и составляет на оптовых рынках, где закупаются розничные продавцы, 8-12 гривен (20-30 рублей) за килограмм.

Подорожали морковь и белокочанная капуста, ближе к новому году он стали стоить 8-10 гривен за килограмм. Лук же вырос до 10-14 гривен (25 - 33 рубля), прибавив с начала года в цене в 3,5 раза.

Картошка в течение этого года не дорожала и стоит 5-6 гривен (13-15 рублей) за килограмм. Однако в 2017 году ее продавали в два раза дешевле.

Стали дороже и другие продукты питания, а также на услуги. Например, стоимость пшеничного хлеба и сигарет увеличилась на 17 процентов в течение этого года. На хлеб из других сортов муки, на манку, муку, макароны, выпечку цена выросла на 17 процентов. Говядина, сало, рыба прибавили в стоимости 9-11 процентов. На столько же увеличилась стоимость многих лекарств, особенно жаропонижающих.

Проезд в городском транспорте с начала года подорожал на 26 процентов. Литр дизельного топлива - на 19 процентов. Также стали на 12 процентов дороже 92й и 95й бензин.



