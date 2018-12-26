Памфилова предложила сократить участие учителей в работе избиркомов

Принцип набора членов участковых избирательных комиссий надо менять, считает глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

На встрече с журналистами в среду она предложила обсудить возможность минимизации участия учителей в работе избирательных комиссий. "Они и так решают сложную задачу... Давайте проблему повышения доверия к работе избирательной системы решать, а они пусть решают свои задачи", - сказала глава ЦИК.

"Самое благородное, что у нас есть, это врачи и учителя", - подчеркнула она и посетовала, что не все разделяют точку зрения о том, что педагогов не стоит нагружать работой в избиркомах.