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26.12.2018 / 16:31
Красота
Текст: Маргарита Мазурова
Парадный выход: как подготовиться к вечернему мероприятию (Часть I)
Фото: Clarins
Фото: Clarins

Как собраться на важное мероприятие, которым может оказаться корпоративный вечер, поход на "Щелкунчика" в "Большой театр" или, наконец, новогодняя ночь? Об этом РГ-"Стиль жизни" рассказали ведущие эксперты beauty-индустрии.

Уход за лицом и макияж

Ольга Комракова, международный визажист марки Clarins

Самый главный бессменный тренд в любой день года - здоровая сияющая кожа, и новогодние праздники не исключение. Накануне события посвятите себе чуть больше времени, проведите процедуру отшелушивания и отдохните немного с маской для лица. Перед макияжем будет хорошо тщательно увлажнить кожу и воспользоваться праймером. В качестве тонального крема рекомендую использовать увлажняющий Skin Illusion, который можно наносить как самостоятельно, так и смешивать с любым из праймеров Clarins. Зафиксировать макияж можно рассыпчатой пудрой Skin Illusion, а в течение вечера подправлять его при помощи компактной матирующей пудры Ever Matte.

Тональный крем Skin Illusion. Фото: Clarins

Чтобы красиво подчеркнуть форму глаз, советую предварительно прорисовать межресничный контур при помощи жидкой подводки. Для придания взгляду глубины можно прокрасить корни ресниц тушью с эффектом объема, а на кончики нанести топовое покрытие.

Один из ярких трендов в макияже в этом сезоне - металлик, и эту текстуру можно использовать по-разному: на глазах, на губах и даже на коже. Так, например, топовое покрытие для ресниц с золотым эффектом Mascara Top Coat Or из Рождественской коллекции макияжа Clarins очень красиво смотрится не только на самих ресницах, но и на бровях, веках и даже на волосах. При нанесении средства на ресницы вы можете поворачивать оригинальную кисть под разным углом, добиваясь требуемой интенсивности.

Топовое покрытие для ресниц. Фото: Clarins

Еще один ведущий тренд сезона - глянцевый макияж губ с выразительным цветом. Например, в Рождественской коллекции макияжа Clarins Prête-à-Briller представлен новый оттенок масла-блеска, которое придает губам ягодный тон с золотистым сиянием и при этом ухаживает за ними. Можно усилить золотистый эффект, добавив в центр губ немного мерцающей пудры для лица и декольте Poudre Illuminatrice Teint et Décolleté или опять же топового покрытия для ресниц с золотым эффектом Mascara Top Coat Or.

Масло-блеск для губ Eclat Minute. Фото: Clarins

Используйте квартет теней для век 4 Couleurs в паре с четырехцветной ручкой-подводкой для глаз и губ. Очертите выбранным оттенком карандаша контур глаз и оттените тенями, растушевывая при помощи кисти, чуть выходя за складку век. Интенсивно прокрасьте ресницы тушью с эффектом объема.

ИмяКартинкиИмяКартинки. Фото: Clarins

Остается только дополнить образ при помощи матовой губной помады, например, одного из оттенков Joli Rouge Velvet. Ее мягкая текстура моментально придаст губам насыщенный цвет, а входящие в состав ухаживающие компоненты будут сохранять комфорт в течение всей новогодней ночи".

 Выбор парфюма

Инна Байченко, парфюмерный эксперт, руководитель компании Uparfume, дистрибьютора брендов Boadicea the Victorius, Laurent Mazzone

"Настроение женщины напрямую связано с тем, как она выглядит и как себя ощущает. В огромной степени это зависит от аромата, который она носит, а его выбор, в свою очередь, должен соответствовать конкретной ситуации. Конечно, в праздник аромат должен быть особенным, ярким, запоминающимся. Его назначение - выделять человека из толпы, дополняя его образ в целом и подчеркивая его сильные стороны. Но главное, чтобы вы сами были влюблены в свой парфюм, чтобы он доставлял вам удовольствие с первой до последней минуты. Эта эмоция в конечном итоге обязательно отразится на вашем лице, и поверьте мне: сразу появится много новых знакомств, завяжутся добрые отношения с людьми, о которых совсем недавно вы вообще ничего не знали. Внутренняя гармония и уверенность в себе очень притягательны! Отправляясь на поиски "своего" особенного аромата, обязательно нужно помнить о любви с первого вздоха - а она существует!

Ароматы Boadicea the Victorious. Фото: Boadicea the Victorious

А если вы хотите продемонстрировать окружающим, что вы в курсе последних парфюмерных тенденций, ищите кожаные и табачные ароматы или же ароматы с нотами коньяка и рома, пряные и волнующие. Такие, как Tiangou Boadicea the Victorius, Patchouly Boheme или Hard Leather от Laurent Mazzone.
Еще одно модное сейчас направление - свежие зеленые парфюмы с необычными фруктовыми аккордами, например, инжира. Яркие примеры - Sine Die, Aldheyx от Laurent Mazzone.

Ароматы Laurent Mazzone. Фото: Laurent Mazzone

Прослыть королевой бала помогут ароматы харизматичные, манкие, с необычными аккордами. А поклонницам классики, которые не собираются меня свои вкусы, я рекомендую ароматы с нотами розы. "Королева цветов" органично подчеркивает женскую красоту, к тому же, роза - известный афродизиак".

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