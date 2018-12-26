Как собраться на важное мероприятие, которым может оказаться корпоративный вечер, поход на "Щелкунчика" в "Большой театр" или, наконец, новогодняя ночь? Об этом РГ-"Стиль жизни" рассказали ведущие эксперты beauty-индустрии.
Уход за лицом и макияж
Ольга Комракова, международный визажист марки Clarins
Самый главный бессменный тренд в любой день года - здоровая сияющая кожа, и новогодние праздники не исключение. Накануне события посвятите себе чуть больше времени, проведите процедуру отшелушивания и отдохните немного с маской для лица. Перед макияжем будет хорошо тщательно увлажнить кожу и воспользоваться праймером. В качестве тонального крема рекомендую использовать увлажняющий Skin Illusion, который можно наносить как самостоятельно, так и смешивать с любым из праймеров Clarins. Зафиксировать макияж можно рассыпчатой пудрой Skin Illusion, а в течение вечера подправлять его при помощи компактной матирующей пудры Ever Matte.
Чтобы красиво подчеркнуть форму глаз, советую предварительно прорисовать межресничный контур при помощи жидкой подводки. Для придания взгляду глубины можно прокрасить корни ресниц тушью с эффектом объема, а на кончики нанести топовое покрытие.
Один из ярких трендов в макияже в этом сезоне - металлик, и эту текстуру можно использовать по-разному: на глазах, на губах и даже на коже. Так, например, топовое покрытие для ресниц с золотым эффектом Mascara Top Coat Or из Рождественской коллекции макияжа Clarins очень красиво смотрится не только на самих ресницах, но и на бровях, веках и даже на волосах. При нанесении средства на ресницы вы можете поворачивать оригинальную кисть под разным углом, добиваясь требуемой интенсивности.
Еще один ведущий тренд сезона - глянцевый макияж губ с выразительным цветом. Например, в Рождественской коллекции макияжа Clarins Prête-à-Briller представлен новый оттенок масла-блеска, которое придает губам ягодный тон с золотистым сиянием и при этом ухаживает за ними. Можно усилить золотистый эффект, добавив в центр губ немного мерцающей пудры для лица и декольте Poudre Illuminatrice Teint et Décolleté или опять же топового покрытия для ресниц с золотым эффектом Mascara Top Coat Or.
Используйте квартет теней для век 4 Couleurs в паре с четырехцветной ручкой-подводкой для глаз и губ. Очертите выбранным оттенком карандаша контур глаз и оттените тенями, растушевывая при помощи кисти, чуть выходя за складку век. Интенсивно прокрасьте ресницы тушью с эффектом объема.
Остается только дополнить образ при помощи матовой губной помады, например, одного из оттенков Joli Rouge Velvet. Ее мягкая текстура моментально придаст губам насыщенный цвет, а входящие в состав ухаживающие компоненты будут сохранять комфорт в течение всей новогодней ночи".
Выбор парфюма
Инна Байченко, парфюмерный эксперт, руководитель компании Uparfume, дистрибьютора брендов Boadicea the Victorius, Laurent Mazzone
"Настроение женщины напрямую связано с тем, как она выглядит и как себя ощущает. В огромной степени это зависит от аромата, который она носит, а его выбор, в свою очередь, должен соответствовать конкретной ситуации. Конечно, в праздник аромат должен быть особенным, ярким, запоминающимся. Его назначение - выделять человека из толпы, дополняя его образ в целом и подчеркивая его сильные стороны. Но главное, чтобы вы сами были влюблены в свой парфюм, чтобы он доставлял вам удовольствие с первой до последней минуты. Эта эмоция в конечном итоге обязательно отразится на вашем лице, и поверьте мне: сразу появится много новых знакомств, завяжутся добрые отношения с людьми, о которых совсем недавно вы вообще ничего не знали. Внутренняя гармония и уверенность в себе очень притягательны! Отправляясь на поиски "своего" особенного аромата, обязательно нужно помнить о любви с первого вздоха - а она существует!
А если вы хотите продемонстрировать окружающим, что вы в курсе последних парфюмерных тенденций, ищите кожаные и табачные ароматы или же ароматы с нотами коньяка и рома, пряные и волнующие. Такие, как Tiangou Boadicea the Victorius, Patchouly Boheme или Hard Leather от Laurent Mazzone.
Еще одно модное сейчас направление - свежие зеленые парфюмы с необычными фруктовыми аккордами, например, инжира. Яркие примеры - Sine Die, Aldheyx от Laurent Mazzone.
Прослыть королевой бала помогут ароматы харизматичные, манкие, с необычными аккордами. А поклонницам классики, которые не собираются меня свои вкусы, я рекомендую ароматы с нотами розы. "Королева цветов" органично подчеркивает женскую красоту, к тому же, роза - известный афродизиак".