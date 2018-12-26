Как собраться на важное мероприятие, которым может оказаться корпоративный вечер, поход на "Щелкунчика" в "Большой театр" или, наконец, новогодняя ночь? Об этом РГ-"Стиль жизни" рассказали ведущие эксперты beauty-индустрии.

Уход за лицом и макияж

Ольга Комракова, международный визажист марки Clarins

Самый главный бессменный тренд в любой день года - здоровая сияющая кожа, и новогодние праздники не исключение. Накануне события посвятите себе чуть больше времени, проведите процедуру отшелушивания и отдохните немного с маской для лица. Перед макияжем будет хорошо тщательно увлажнить кожу и воспользоваться праймером. В качестве тонального крема рекомендую использовать увлажняющий Skin Illusion, который можно наносить как самостоятельно, так и смешивать с любым из праймеров Clarins. Зафиксировать макияж можно рассыпчатой пудрой Skin Illusion, а в течение вечера подправлять его при помощи компактной матирующей пудры Ever Matte.