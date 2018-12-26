Орденом из музея "Зимняя война" в Кухмо был награжден ефрейтор Григорий Конев. Поисковики из Орехово-Зуево и Костомукши определили имя бойца по номеру на обратной стороне награды.

В июле "Родина" писала об экспедиции по следам пропавшего во время Советско-финской войны 9-го лыжного батальона. Я тоже в ней участвовала: в феврале 1940-го в районе Кухмо пропал мой дед.

Недавно архангельские поисковики снова побывали в музее города Кухмо, где увидели новый неожиданный экспонат. Орден Красной Звезды лежал между портсигаром с надписью "Нюра" и деталью приборной доски советского бомбардировщика.

Светлана Мальчихина поинтересовалась, как орден попал в музей. Там рассказать об этом не смогли, но сообщили номер награды - 96940. По нему поисковики установили имя героя - это Григорий Алексеевич Конев. Он погиб 7 августа 1944 года севернее Костомукши во время наступления на Карельском фронте. За какой подвиг Конев получил Красную Звезду - выяснить еще предстоит.

Историю этого ордена пытается отследить карельский писатель, координатор поискового отряда "Стерх" Карен Агамирзоев:

- Самая большая интрига в том, как орден, которым советский солдат был награжден в 1943 году, попал в финский музей "Зимней войны 1939-1940 годов", - говорит он. - Орден был с Григорием Коневым во время гибели, это точно. Судя по внешнему виду - эмаль утрачена - орден явно был извлечен из земли. Значит, кто-то нашел его, скорее всего, вместе останками солдата, а затем сдал в музей (возможно, это были "трофейщики").

Но история не закончена, ведь главный результат поисковой работы - обнаружение останков солдата. Обязательно будем искать их на поле боя, при этом не прекращая поиски родных Григория Конева.

Уже известно, что он родился в деревне Титово Рослятинского района (ныне упраздненного) Вологодской области. В армию был призван в 1940 году Реутовским РВК. Командир отряда "Спектр" Олег Чуриков сообщил, что в Московской области ведется поиск родственников солдата.

Тем временем боевые финские и советские награды тех лет, карты, приказы, листовки, фотоматериалы, личные вещи бойцов были представлены на выставке "Зимняя война 9-го отдельного батальона". Она недавно открылась в Архангельском краеведческом музее.

Здесь имена тех, кто ушел на финский фронт почти 80 лет назад. 601 боец. Все призваны из Архангельской области.

Среди экспонатов - ложка с инициалами "Ю.П.А.", принадлежавшая Павлу Александровичу Юрину. А еще - котелок, на котором выцарапана фамилия "Танин". О судьбе этих находок "Родина" тоже рассказала в июле.

Выставку организовали краеведческий музей, региональное отделение Российского военно-исторического общества и Военно-исторический фонд Русского Севера. А "Родина" предоставила для выставки свои фотоматериалы.

Но возвращение на Родину 9-го лыжного батальона только начинается. Председатель совета архангельского отделения РВИО Алексей Буглак говорит, что в 2019 году планируется захоронить найденные минувшим летом останки погибших солдат, а также установить в Финляндии памятник пропавшему батальону.