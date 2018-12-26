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26.12.2018,  
12:49
Текст:  Алексей Иванов

Проект новой РСЗО корабельного базирования создан в России

Фото: Sevastopol Life / youtube.com Фото: Sevastopol Life / youtube.com
Фото: Sevastopol Life / youtube.com

Российские военные корабли в скором времени могут получить новую реактивную систему залпового огня (РСЗО), по крайней ее проект уже создан.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В России обновят системы залпового огня

Об этом в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о работе над новым поколением противолодочного оружия, рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов. Тактико-технические характеристики новинки и ее название топ-менеджер госкорпорации не раскрыл.

По его словам, одновременно с разработкой самой РСЗО ведется и создание новых боеприпасов для таких систем. Речь идет о неуправляемом реактивном снаряде с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности, а также новом неуправляемом реактивном снаряде с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

Отметим, что РСЗО на боевых кораблях применяются не только как противолодочное оружие, но и для подавления береговых огневых точек, укреплений противника, для уничтожения живой силы. Такие системы оказывают неоценимую поддержку морскому десанту, прикрывая его высадку на берег.

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