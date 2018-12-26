Пушечная Toyota: 90-мм орудие установили на пикап в Ливии

Наряду с использованием обычной военной техники стороны, вовлеченные в ливийский конфликт, продолжают удивлять различными боевыми самоделками.

Так, в Сети появилось фото пикапа Toyota с установленной в кузове частью башни бразильского бронеавтомобиля Engesa EE-9 Cascavel. Орудие отличается от штатной 90-мм пушки своей длиной и конструкцией дульного тормоза.

Боевая ценность этой импровизированной самоходки очень сомнительна. Наверняка будут возникать проблемы с устойчивостью машины при ведении огня. Кроме того, видно, что она не сможет стрелять вперед.

Как считают военные эксперты, на автомобили такого класса ничего мощнее крупнокалиберного пулемета или автоматического гранатомета лучше не устанавливать. Возможен также монтаж управляемого противотанкового комплекса или блоков для запуска неуправляемых авиационных ракет.

Например, на проходивших в уходящем году в России выставках военной техники демонстрировались отечественные легкие вездеходы УАЗ с таким вооружением.

Когда же на легкое шасси пытаются водрузить что-то более массивное, это обычно приводит к нежелательным результатам. Возможно, такая машина и будет эффектно выглядеть, но вряд ли сможет причинить значительный реальный ущерб противнику.