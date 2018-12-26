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26.12.2018 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой жителя Коми осудили на 13 лет за убийство девочки

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Суд в Костромской области вынес обвинительный приговор 36-летнему жителю Коми, которого три года разыскивали за убийство 14-летней девочки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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По данным следствия, тело убитой 14-летней девочки обнаружили в лесу на 273-километре дороги Кострома - Верхнеспасское 6 мая 2015 года. До этого военные, следователи, полиция, МЧС и волонтеры несколько дней занимались поисками пропавшего ребенка. По словам родных, девочка отправилась в гости к сестре в село Георгиевское Межевского района, но по дороге пропала.

Тело девочки со следами насильственной смерти во время поисков в лесу обнаружила следователь Мантуровского межрайонного следственного отдела СК РФ. По факту убийства ребенка возбудили уголовное дело, но в течение нескольких лет подозреваемого никак не удавалось найти.

- В результате напряженной работы следователями в марте 2018 года были получены доказательства, свидетельствующие о причастности к убийству 36-летнего жителя Республики Коми, ранее судимого и отбывавшего наказание в виде 14 лет лишения свободы за совершение убийства, - рассказали в СК.

Из мест лишения свободы подозреваемый освободился за полгода до убийства девочки. Как выяснили следователи, 2 мая 2015 года мужчина ехал на машине из Костромы в Киров. На обочине дороги он увидел "голосующую" девочку и остановился, чтобы подвезти ее. Во время поездки между водителем и юной пассажиркой произошел конфликт, во время которого мужчина задушил свою жертву.

Тело девочки он спрятал в лесу, а сам скрылся. После случившегося он переехал в Воркуту, где его в марте 2018 года задержали сотрудники СУ СК РФ по Костромской области.

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Как уточнили правоохранители, для того, чтобы раскрыть преступление, следователям пришлось допросить свыше 1,5 тысяч свидетелей, почти у 13 тысяч человек были отобраны образцы генетического материала для проведения сравнительных исследований. Чтобы вычислить убийцу, в СК провели более 50 судебных экспертиз, которые помогли установить владельцев автомобилей, проезжавших в день убийства по дороге Кострома-Верхнеспасское.

Благодаря полученной во время расследования этого дела информации удалось раскрыть несколько других преступлений, в том числе дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней подругой погибшей девочки.

Суд признал жителя Коми виновным в убийстве и приговорил его к 13 годам заключения. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальную часть наказания - в исправительной колонии особого режима.

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