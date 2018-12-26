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26.12.2018 19:13
Проект: В регионах

В Дом ребенка привезли подарки

26 декабря депутат Городской Думы Роман Коптеев посетил калужский специализированный Дом ребенка и поздравил персонал и воспитанников с наступающим Новым годом.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Помимо больших сладких наборов он приготовил для ребят и практичные подарки - два трехколесных велосипеда, развивающие игрушки, а также одежду и обувь, которые детям необходимы.

Фото: Калужская городская Дума
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"Я в этом году приехал сюда впервые, но теперь буду стараться приезжать чаще. У меня самого трое детей, а в спортивной школе, которой я руковожу, есть отделение адаптивной физкультуры и там есть ребята с ограниченными возможностями, поэтому мне знакома эта тема, я не смог остаться в стороне", - поделился депутат.

В этом году в доме ребенка всего было 116 воспитанников, из них 63 уже нашли свою семью.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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