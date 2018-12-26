Видеоролики оживят московские здания к Новому году

Проекцию новогодних видеороликов сделают на стенах столичных зданий к Новому году. Речь идет о 50 специальных цифровых билбордах и медиафасадах домов. В общей сложности будут украшены более 2 тысяч объектов.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы, 29 декабря подсветка в архитектурно-художественном стиле появится на домах-книжках на Новом Арбате. Настроение горожанам поднимет видеоряд с новогодней тематикой: елочными игрушками, фейерверком и снежинками.

Ролики также украсят здание Центрального телеграфа на Тверской, а также дома №8 и 28 на все том же Новом Арбате. По словам главы департамента ЖКХ города Москвы Гасана Гасангаджиева, подсветка будет выполнена благодаря 20 тысячам светильников, которые будут размещены на 157 зданиях и мостовых сооружениях.

Помимо этого, с Новым годом москвичей на всевозможных рекламных носителях "поздравят" более 1650 плакатов и видеороликов.