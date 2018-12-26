Циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой

Аэропорт "Елизово" в Петропавловске-Камчатском временно закрыли на прилет и вылет из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

"Самолет из Владивостока, который должен был приземлиться на Камчатке в 8:15, сел на запасном аэродроме в Хабаровске. Такое же решение принял командир воздушного судна, которое следовало в Петропавловск-Камчатский из Москвы. Самолет, который должен был выполнить рейс из Хабаровска на Камчатку, в воздух еще не поднимался", - сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчасткого края Владимир Каюмов.

Предполагается, что авиасообщение будет восстановлено в 14:00. Но, если погода ухудшится, воздушная гавань останется закрытой.

Метеоусловия на Камчатке ухудшились накануне, когда на регион обрушился очередной циклон. До 27 декабря действует штормовое предупреждение. В некоторых районах края лавиноопасно.