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26.12.2018 03:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой

Текст: Дина Непомнящая

Аэропорт "Елизово" в Петропавловске-Камчатском временно закрыли на прилет и вылет из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

Московский регион в выходные завалит снегом

"Самолет из Владивостока, который должен был приземлиться на Камчатке в 8:15, сел на запасном аэродроме в Хабаровске. Такое же решение принял командир воздушного судна, которое следовало в Петропавловск-Камчатский из Москвы. Самолет, который должен был выполнить рейс из Хабаровска на Камчатку, в воздух еще не поднимался", - сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчасткого края Владимир Каюмов.

Предполагается, что авиасообщение будет восстановлено в 14:00. Но, если погода ухудшится, воздушная гавань останется закрытой.

Метеоусловия на Камчатке ухудшились накануне, когда на регион обрушился очередной циклон. До 27 декабря действует штормовое предупреждение. В некоторых районах края лавиноопасно.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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