В Якутии при пожаре в жилом доме исчезли двое детей

В селе Лекечен Вилюйского района Якутии при пожаре в частном доме, произошедшем во вторник вечером, предположительно, погибли двое детей.

В районной администрации корреспонденту "РГ" сообщили, что дом полностью обрушился, сейчас на пепелище ведется разбор завалов. Тела четырехлетнего мальчика и полуторагодовалой девочки не обнаружены. Но надежд на то, что они каким-то чудом могли выбраться из горящего дома, практически нет.

В момент пожара дети находились дома одни. Родители покинули помещение за несколько минут до возгорания, отвлекшись по хозяйственным делам.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.