Дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти передали в СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти. Об этом сообщили в среду, 26 декабря, на сайте ведомства.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Причиной передачи дела стал юный возраст погибшей и то, с какой жестокостью она была убита. Следствию поручено проверить условия жизни подростков - жертвы и убийцы, а также установить истинные причины преступления.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, около 22 часов по местному времени на пустыре нашли тело девушки с колото-резаными ранениями туловища и шеи. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как пояснили "РГ" в СУ СК России по Самарской области, медэкспертиза установила 30 ранений на теле жертвы. Следователям удалось почти сразу установить и задержать подозреваемого в преступления. Это знакомый девушки, ее ровесник. Парень заключен под стражу на два месяца.

В качестве мотива убийства следователи рассматривают внезапно вспыхнувшую ссору, пока версия о ревности молодого человека официально не подтверждается.