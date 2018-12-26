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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержала старшего инспектора ФСИН по Самарской области

В Самаре сотрудники ФСБ задержали старшего инспектора ГУФСИН по Самарской области. По предварительной информации, он требовал 1,5 миллиона рублей за помощь с условно-досрочным освобождением, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

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Как уточнил собеседник агентства, вместе с высокопоставленным сотрудником ФСИН при получении денег был задержан адвокат. В четверг в следственный органы будут переданы материалы для возбуждения уголовного дела по ст 159 УК РФ (мошенничество). По словам представителя силового ведомства, оба задержанных уже признали свою вину.

Он также добавил, что задержанный инспектор является сыном замначальника Главного управления ФСИН по Самарской области.

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